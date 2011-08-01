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Linux Mint ile RAM Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 08 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint ile RAM Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?Linux Mint ile daha çok performans alabilmek ve hızlı bir bilgisayar deneyimi yaşamak adına, belirli bir seviyede RAM (Bellek) miktarına sahip olmanızda fayda bulunuyor. Genellikle zaten en az 2GB RAM tavsiye ediliyor. Peki, bilgisayarınızdaki toplam RAM miktarını nasıl öğrenebilirsiniz? Linux Mint ile RAM miktarını öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

Linux Mint ile RAM Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Ana menü butonuna tıklayalım öncelik ile.

Linux Mint ile RAM Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

2) Arama kutucuğuna Sistem Bilgisi yazalım ve giriş yapalım.

Linux Mint ile RAM Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

3) Bellek bilgisinin karşısında RAM miktarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Linux Mint ile RAM Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

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