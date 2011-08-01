Linux Mint ile daha çok performans alabilmek ve hızlı bir bilgisayar deneyimi yaşamak adına, belirli bir seviyede RAM (Bellek) miktarına sahip olmanızda fayda bulunuyor. Genellikle zaten en az 2GB RAM tavsiye ediliyor. Peki, bilgisayarınızdaki toplam RAM miktarını nasıl öğrenebilirsiniz? Linux Mint ile RAM miktarını öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Linux Mint ile RAM Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Ana menü butonuna tıklayalım öncelik ile.

2) Arama kutucuğuna Sistem Bilgisi yazalım ve giriş yapalım.

3) Bellek bilgisinin karşısında RAM miktarınızı görüntüleyebilirsiniz.