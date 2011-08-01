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Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:22 - Tarih: 07 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?Kernel kavramını bir şekilde duymuş olmalısınız. İşletim sistemi üzerinde birçok yönden denetimi olan kernel, bilhassa performans ve alınacak olan güvenlik sağlığı v.b. gibi durumlar açısından önem arz ediyor ve güncel olması gerekiyor. Linux Mint ilk kurulduğunda güncel bir kernel ile geliyor olabilir ancak kernel düzenli olarak güncellenmez ise, olası problemler veya performans kayıpları yaşanabilir. Kullandığınız Linux Mint işletim sisteminin mevcut kernel sürümünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklayın.

Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

2) Arama böümüne Sistem Bilgisi yazalım ve ilgili bölüme giriş yapalım.

Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

3) Linux Çekirdeği adlı bölüm ile kernel sürümünü öğrenebilirsiniz.

Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

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