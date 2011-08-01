Kernel kavramını bir şekilde duymuş olmalısınız. İşletim sistemi üzerinde birçok yönden denetimi olan kernel, bilhassa performans ve alınacak olan güvenlik sağlığı v.b. gibi durumlar açısından önem arz ediyor ve güncel olması gerekiyor. Linux Mint ilk kurulduğunda güncel bir kernel ile geliyor olabilir ancak kernel düzenli olarak güncellenmez ise, olası problemler veya performans kayıpları yaşanabilir. Kullandığınız Linux Mint işletim sisteminin mevcut kernel sürümünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Çekirdek Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklayın.

2) Arama böümüne Sistem Bilgisi yazalım ve ilgili bölüme giriş yapalım.

3) Linux Çekirdeği adlı bölüm ile kernel sürümünü öğrenebilirsiniz.