Linux Mint ile ilgili yararlı içeriklerimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Linux Mint ilk kurulduğu zaman, otomatik olarak ekran koruyucu özelliği de açık olarak gelir. Ancak önemli işleriniz esnasında, ekran koruyucuyu kapatmanız gerekebilir. Dolayısı ile, Linux Mint ekran koruyucu kapatmak için, aşağıdaki adımları izleyebilir, bu özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakmayı öğrenebilirsiniz.

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Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Ana menü butonuna tıklıyoruz öncelikle.

2) Arama kutucuğuna Ekran koruyucu yazın ve ilgili bölüme giriş yapın.

3) Ekran koruyucu ayarları başlığı altındaki bölüme gelelim.

4) İlgili seçeneği ise "Asla" olarak ayarlayarak, işlemleri tamamlayabiliriz.