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Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:00 - Tarih: 06 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?Linux Mint ile ilgili yararlı içeriklerimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Linux Mint ilk kurulduğu zaman, otomatik olarak ekran koruyucu özelliği de açık olarak gelir. Ancak önemli işleriniz esnasında, ekran koruyucuyu kapatmanız gerekebilir. Dolayısı ile, Linux Mint ekran koruyucu kapatmak için, aşağıdaki adımları izleyebilir, bu özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakmayı öğrenebilirsiniz.

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Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Ana menü butonuna tıklıyoruz öncelikle.

Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Arama kutucuğuna Ekran koruyucu yazın ve ilgili bölüme giriş yapın.

Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Ekran koruyucu ayarları başlığı altındaki bölüme gelelim.

Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

4) İlgili seçeneği ise "Asla" olarak ayarlayarak, işlemleri tamamlayabiliriz.

Linux Mint Ekran Koruyucu Kapatma Nasıl Yapılır?

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