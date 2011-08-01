Lev Nikolayeviç Tolstoy Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı da; "Lev Nikolayeviç Tolstoy Kimdir?" 9 Eylül 1828 yılında Rusya'da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lev Nikolayeviç Tolstoy, çocuk yaşta ailesini kaybedince yetim olarak yakınlarıyla birlikte büyüdü. Voltaire ve J. J. Rousseau gibi ünlü yazarların etkisinde kalan ünlü yazar, eğitimine ara vermek zorunda kaldığı bu dönemlerde ilk romanı "Çocukluğum"u kaleme almıştır.
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Orduya katıldığı zaman Kafkasya'ya gitmiş ve yoksul halkı işleyen hikayelerini kaleme almıştır. "Savaş ve Barış" ile "Anna Karenina" isimli iki romanıyla kendini dünyaya tanıtan ve hayatının birçok döneminde ruhsal sıkıntılar çeken ünlü yazar, din konusunda kaleme aldığı yazıları sebebiyle Ortodoks kilisesi tarafından aforoz edilmiş ve mülkiyet yazılarıyla da ailesiyle arası açılmıştır.
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İnsanlığın acılarını dindirmeyi düşünen ve özellikle de Rus köylülerine çok üzülen yazar, tüm servetini köylülere dağıtmış ve onlar gibi sıradan bir hayat yaşamıştır.
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20 Kasım 1910 yılında bir kış günü küskünlük nedeniyle evini terk ettiği zamanlarda geçirdiği zatüreyle Astapovo tren istasyonunda ölü bulunan ünlü yazarın cenazesi, binlerce köylünün katılımıyla yolları doldurmuştur.
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Tolstoy Romanları
- Hazin Bir Evliliğin Romanı
- Çocukluğum
- İlk Gençlik
- Gençlik
- Sivastopol Serisi
- Kazaklar
- Savaş ve Barış
- Ivan Ilyiç'in Ölümü
- Anna Karenina
- Kroyçer Sonat
- Diriliş
- Hacı Murat
- Sergi Baba
- Efendi İle Uşağı
- Kadının Ruhu
Tolstoy Öyküleri
- Toprak Ağasının Sabahı
- Baskın
- Ormanın Kesimi
- Notes of a Billiard Marker
- İki Süvari Subayı
- Bir Karşılaşma
- Tipi
- Lucerne
- Albert
- Üç Ölüm
- Aile Saadeti
- Polikuska
- The Decembrists
- Caucasus Mahkumu
- Holstomer
- İnsanlar Arasında Boş Bir Konuşma
- Usta ve Çırak
- Köyde Şarkı Söylemek
- Köyde Dört Gün
- Yanlış Kupon
- Oyun'dan Sonra
- Erik Çekirdeği
Tolstoy Masalları
- Fil ile Tilkiler
Tolstoy Günlük ve Mektupları
- İlk hatıralar
- İtiraflarım
- Sevginin Talebi
Tolstoy - Din ve Ahlak
- Doğmatik Teolojinin Eleştirisi
- İncil'in Kısa Bir İzahı
- The Four Gospels Unified and Translated
- Church and State
- Neye Güveniyorum?
- Hayat
- Sevgi Tanrısı ve Komşunun Biri
- Timothy Bondareff
- İnsanlar Niçin Sarhoş Olurlar?
- On Non-Resistance
- Birinci Adım
- Tanrı'nın Hükümdarlığı Kendi İçimizdedir
- Non-Activity
- The Meaning of the Refusal of Military Service
- Sebep ve Din
- Din ve Erdem
- Hıristiyanlık ve Vatanseverlik
- Non-Resistance (Ernest H. Crosby'e bir mektup)
- Kutsal Kitab'ı Nasıl Okumalıyız?
- Kilise'nin Aldatmacası
- Hıristiyan Öğretisi
- İntihar
- Öldürmeyeceksin
- Aziz Sinot'a Yanıt
- Sadece Savaş
- Dinde Hoşgörü
- Din Nedir?
- Ortadoks Rahiplerine
- Bilgeleri Düşünceleri
- Tek İhtiyacımız
- Büyük Günah
- A Cycle of Reading
- Adam Öldürme!
- Birbirinizi Sevin
- Gençliğin Savunması
- Şiddetin Yasası ve Sevginin Yasası
- Tek Emir
- Her Gün İçin
Tolstoy - Sanat ve Edebiyat
- Sanat Nedir?
- Sanat ve Sanatsal Olmayan
- Shakespeare ve Drama
- Dr.Alice Stockham'ın Edward Carpenter Tarafından Yazılan "Modern Bilim Cevirisi"nin Önsözü
- Orloff'un Albümü
- Amiel
- Guy de Maupassant Hikayelerinin Serbest Çevirileri
- Bernardin de St. Pierre
Tolstoy Hikayeleri
- İnsan Neyle Yaşar
- Sevgi Nerdeyse Tanrı da Ordadır
- İki Yaşlı Adam
- Kıvılcımı Söndürmeyen Ateși Zapt Edemez
- Nicolas Stick (Çar 1.Nicolas )
- Bir İnsana Fazla Mülkiyet Gerekir mi?
- Tanrı'nın Oğlu
- Üç Münzevî Adam
- Mum
- Pişman Günahkâr
- İlk Damıtıcı
- Aptal İvan
- Boş Davul
- Işıkla Birlikte Işıkta Yürümek
- Üç Mesel
- Esarheddon
- Üç Soru
- Cehenneme Dönüş
- Çalışmak, Ölmek ve Hastalanmak
- Bir Dua
- Meyveler
- Korney Vasilyeff
- Niçin?
- İlahiyatçı ve İnsan
- Bir Köylüye Bilimsel Bir Mektup
- Tolstoy, çalışma ofisinde 1908
Tolstoy - Sosyal ve Siyasi Denemeler
- Moskova'nın Nüfus Sayımı
- M. A. Engelhardt'a Mektup
- O Halde Ne Yapmalıyız?
- Kadınlar
- El Emeği
- Zihinsel Hareketlilik ve El Emeği
- Kültür Şöleni
- Bir Devrimci'ye Mektup
- Açlık (rapor ve mektuplar)
- Utandır! (bedensel cezaya karşı)
- Vatanseverlik ve Barış
- Liberallere
- Bakanlara
- Sonun Başlangıcı
- Terfi Ettirilmemiş Bir Görevliye Mektup
- Hague Barış Konferansı
- İki Savaş
- Suçlu Kim?
- Carthago Delenda Est
- Zamanımızın Köleliği
- Çıkış Nerede?
- Vatanseverlik ve Hükümet
- Gerçekten Zorunlu mu?
- Çar'a ve Yardakçılarına
- Çağın Yaklaşan Sonu
- Askerlik Hatıraları
- Memurluk Hatıraları
- İşçi Sınıfı Problemi
- Çar'a Mektup
- İşçi Sınıfına
- Politikacılara
- Sosyal Reformlara
- Pietro Mazzini'ye Mektup
- Kendinizi Hatırlayın
- Rus Devrimi
- İşçi Sınıfı Nasıl Özgür Kılınabilir?
- Büyük Bir Adaletsizlik
- Rusya'da Sosyal Hareket
- Çağın Sonu
- Halkın Savunması
- Askerlik Hizmeti
- Rus Devrimi'nin Anlamı
- Ne Yapılmalı?
- Hükümetin, Devrimcilerin ve Halkın Bir Savunması
- Mülkiyet Sorununun Tek Çözümü
- Susamam
- Molochnikoff'un Tutuklanmasıyla İlgili
- Bosna ve Herzegovina'nın İlhakı
- Kaçınılmaz Devrim
- Stockholm Barış Konferansı'na Bir Adres
- Faydalı Bir çare
Tolstoy Oyunları
- Karanlığın Gücü
- Aydınlanmanın Meyveleri
- Ceset
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