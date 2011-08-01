Lev Nikolayeviç Tolstoy Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı da; "Lev Nikolayeviç Tolstoy Kimdir?" 9 Eylül 1828 yılında Rusya'da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lev Nikolayeviç Tolstoy, çocuk yaşta ailesini kaybedince yetim olarak yakınlarıyla birlikte büyüdü. Voltaire ve J. J. Rousseau gibi ünlü yazarların etkisinde kalan ünlü yazar, eğitimine ara vermek zorunda kaldığı bu dönemlerde ilk romanı "Çocukluğum"u kaleme almıştır.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Orduya katıldığı zaman Kafkasya'ya gitmiş ve yoksul halkı işleyen hikayelerini kaleme almıştır. "Savaş ve Barış" ile "Anna Karenina" isimli iki romanıyla kendini dünyaya tanıtan ve hayatının birçok döneminde ruhsal sıkıntılar çeken ünlü yazar, din konusunda kaleme aldığı yazıları sebebiyle Ortodoks kilisesi tarafından aforoz edilmiş ve mülkiyet yazılarıyla da ailesiyle arası açılmıştır.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

İnsanlığın acılarını dindirmeyi düşünen ve özellikle de Rus köylülerine çok üzülen yazar, tüm servetini köylülere dağıtmış ve onlar gibi sıradan bir hayat yaşamıştır.

AYRICA: Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar - 1

20 Kasım 1910 yılında bir kış günü küskünlük nedeniyle evini terk ettiği zamanlarda geçirdiği zatüreyle Astapovo tren istasyonunda ölü bulunan ünlü yazarın cenazesi, binlerce köylünün katılımıyla yolları doldurmuştur.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Tolstoy Romanları

Hazin Bir Evliliğin Romanı

Çocukluğum

İlk Gençlik

Gençlik

Sivastopol Serisi

Kazaklar

Savaş ve Barış

Ivan Ilyiç'in Ölümü

Anna Karenina

Kroyçer Sonat

Diriliş

Hacı Murat

Sergi Baba

Efendi İle Uşağı

Kadının Ruhu

Tolstoy Öyküleri

Toprak Ağasının Sabahı

Baskın

Ormanın Kesimi

Notes of a Billiard Marker

İki Süvari Subayı

Bir Karşılaşma

Tipi

Lucerne

Albert

Üç Ölüm

Aile Saadeti

Polikuska

The Decembrists

Caucasus Mahkumu

Holstomer

İnsanlar Arasında Boş Bir Konuşma

Usta ve Çırak

Köyde Şarkı Söylemek

Köyde Dört Gün

Yanlış Kupon

Oyun'dan Sonra

Erik Çekirdeği

Tolstoy Masalları

Fil ile Tilkiler

Tolstoy Günlük ve Mektupları

İlk hatıralar

İtiraflarım

Sevginin Talebi

Tolstoy - Din ve Ahlak

Doğmatik Teolojinin Eleştirisi

İncil'in Kısa Bir İzahı

The Four Gospels Unified and Translated

Church and State

Neye Güveniyorum?

Hayat

Sevgi Tanrısı ve Komşunun Biri

Timothy Bondareff

İnsanlar Niçin Sarhoş Olurlar?

On Non-Resistance

Birinci Adım

Tanrı'nın Hükümdarlığı Kendi İçimizdedir

Non-Activity

The Meaning of the Refusal of Military Service

Sebep ve Din

Din ve Erdem

Hıristiyanlık ve Vatanseverlik

Non-Resistance (Ernest H. Crosby'e bir mektup)

Kutsal Kitab'ı Nasıl Okumalıyız?

Kilise'nin Aldatmacası

Hıristiyan Öğretisi

İntihar

Öldürmeyeceksin

Aziz Sinot'a Yanıt

Sadece Savaş

Dinde Hoşgörü

Din Nedir?

Ortadoks Rahiplerine

Bilgeleri Düşünceleri

Tek İhtiyacımız

Büyük Günah

A Cycle of Reading

Adam Öldürme!

Birbirinizi Sevin

Gençliğin Savunması

Şiddetin Yasası ve Sevginin Yasası

Tek Emir

Her Gün İçin

Tolstoy - Sanat ve Edebiyat

Sanat Nedir?

Sanat ve Sanatsal Olmayan

Shakespeare ve Drama

Dr.Alice Stockham'ın Edward Carpenter Tarafından Yazılan "Modern Bilim Cevirisi"nin Önsözü

Orloff'un Albümü

Amiel

Guy de Maupassant Hikayelerinin Serbest Çevirileri

Bernardin de St. Pierre

Tolstoy Hikayeleri

İnsan Neyle Yaşar

Sevgi Nerdeyse Tanrı da Ordadır

İki Yaşlı Adam

Kıvılcımı Söndürmeyen Ateși Zapt Edemez

Nicolas Stick (Çar 1.Nicolas )

Bir İnsana Fazla Mülkiyet Gerekir mi?

Tanrı'nın Oğlu

Üç Münzevî Adam

Mum

Pişman Günahkâr

İlk Damıtıcı

Aptal İvan

Boş Davul

Işıkla Birlikte Işıkta Yürümek

Üç Mesel

Esarheddon

Üç Soru

Cehenneme Dönüş

Çalışmak, Ölmek ve Hastalanmak

Bir Dua

Meyveler

Korney Vasilyeff

Niçin?

İlahiyatçı ve İnsan

Bir Köylüye Bilimsel Bir Mektup

Tolstoy, çalışma ofisinde 1908

Tolstoy - Sosyal ve Siyasi Denemeler

Moskova'nın Nüfus Sayımı

M. A. Engelhardt'a Mektup

O Halde Ne Yapmalıyız?

Kadınlar

El Emeği

Zihinsel Hareketlilik ve El Emeği

Kültür Şöleni

Bir Devrimci'ye Mektup

Açlık (rapor ve mektuplar)

Utandır! (bedensel cezaya karşı)

Vatanseverlik ve Barış

Liberallere

Bakanlara

Sonun Başlangıcı

Terfi Ettirilmemiş Bir Görevliye Mektup

Hague Barış Konferansı

İki Savaş

Suçlu Kim?

Carthago Delenda Est

Zamanımızın Köleliği

Çıkış Nerede?

Vatanseverlik ve Hükümet

Gerçekten Zorunlu mu?

Çar'a ve Yardakçılarına

Çağın Yaklaşan Sonu

Askerlik Hatıraları

Memurluk Hatıraları

İşçi Sınıfı Problemi

Çar'a Mektup

İşçi Sınıfına

Politikacılara

Sosyal Reformlara

Pietro Mazzini'ye Mektup

Kendinizi Hatırlayın

Rus Devrimi

İşçi Sınıfı Nasıl Özgür Kılınabilir?

Büyük Bir Adaletsizlik

Rusya'da Sosyal Hareket

Çağın Sonu

Halkın Savunması

Askerlik Hizmeti

Rus Devrimi'nin Anlamı

Ne Yapılmalı?

Hükümetin, Devrimcilerin ve Halkın Bir Savunması

Mülkiyet Sorununun Tek Çözümü

Susamam

Molochnikoff'un Tutuklanmasıyla İlgili

Bosna ve Herzegovina'nın İlhakı

Kaçınılmaz Devrim

Stockholm Barış Konferansı'na Bir Adres

Faydalı Bir çare

Tolstoy Oyunları

Karanlığın Gücü

Aydınlanmanın Meyveleri

Ceset

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Lev Nikolayeviç Tolstoy kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.