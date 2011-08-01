Joseph Heller Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

"Joseph Heller Kimdir?" araştırması yapıyorsanız, doğru yerdesiniz. 1 Mayıs 1923 tarihinde New York, ABD'de dünyaya gelen Joseph Heller, sovyetler birliğinden göç eden yahudi bir ailenin çocuğudur. Kamyon şoförü olan babasını 6 yaşındayken kaybeden yazar, maddi sıkıntılar içerisinde ilköğrenimine başlamıştır. Lise hayatından sonra çalışmaya başlayan ve çocukluğundan beri yazmaya meraklı olan Joseph Heller, savaş döneminde orduya katılmış ve daha sonra eğitilmek üzere askeri okula gönderilmiştir.

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Teğmen olarak mezun olan ve orduda görev alarak birçok savaşa katılan Heller, askeriyeden sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okumaya başlamıştır.

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Bu dönemlerde ilk hikayesini bir dergide yayınlamayı başaran ünlü yazar, cesaret kazanmış ve yazmaya devam ederek birçok hikayesini yayınlatmıştır. Dünyaya ününü kazandıran romanı "Madde 22" üzerinde yazmaya başladıktan sonra kendini çok kaptırmış ve sekiz sene boyunca her gün vakit ayırarak yazmaya devam eden yazar, bir gün sıkılıp yazmayınca televizyon seyretmiş ve o sırada yine sıkılarak, insanların nasıl yazmadan durabildiğini sorgulamıştır.

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Üstelik o güne dair kendi sözleriyle "sekiz yıl boyunca her gece en az iki üç saatimi bu romana ayırdım. Sadece bir gece yazmadım ve eşimle oturup televizyon seyrettim. Ancak o gece bile beni romanıma götürdü." demiştir.

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Yayımlandığında İngiltere'de ve ABD'de çok satanlar listesine giren ve 10 milyonun üzerinde satan "Madde 22" içerdiği argo ifadeler ve küfürler nedeniyle 1972'de yasaklanmış, ancak bu tür yasaklamalar 1976'da kaldırılmıştır.

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Ardından çeşitli okullarda yazarlık dersleri vermeye başlayan ve birçok roman daha yazarak olumlu, olumsuz eleştiriler alan ünlü yazar Joseph Heller; 1981'de geçirdiği guillain-barré sendromu hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve hastanedeyken yaşadıklarını 1986'da yayımlanan "no laughing matter" (gülünecek bir şey yok) kitabında anlatmıştır.

Son olarak 12 aralık 1999'da New York'daki evinde kalp krizi geçiren ünlü yazar, hayata veda etmiştir.

Joseph Heller Türkçe Kitapları

Sanatçının Yaşlı Bir Adam Olarak Portresi

Madde 22

Someting Happened (Çırpınış)

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