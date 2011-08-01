James Joyce Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

"James Joyce kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 2 Şubat 1882'de Dublin, İrlanda'da dünyaya gelen James Augustine Aloysius Joyce, farklı anlatım tarzıyla edebiyata getirdiği yenilikler ile 20. yüzyıl edebiyatını derinden etkilemiştir. Hristiyan tarikatı olarak açılan Cizvit okullarında eğitim gören James Joyce, daha sonrasında Dublin'deki University College'de felsefe ve modern diller okudu.

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O zamanlarda "Oda Müziği" adlı kitapta toplanacak olan lirik şiirlerini yazmaya başlayan ünlü yazar, 1906'da dokuz ay boyunca bir bankada görev aldı. Ardından 1907'de Trieste'de Berlitz School'da İngilizce öğretmenliği yaptı.

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1915 yılında tek oyunu olan "Sürgünler"i kaleme alan yazar, 1916 yılında da "Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi" adlı otobiyografik romanını yayımladı. Zürih'e taşındıktan sonra en ünlü eseri "Ulysses" üzerine çalışmalar yaptı ve 1918'de Little Review adlı bir Amerikan dergisinde dizi halinde yayımlamaya başladı.

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Daha sonra eser hakkında dava açılmasıyla birlikte bu yayına ara verildi ve kitap halinde basılması da 1922'de gerçekleşti. İçerisinde kullanılan pek çok yenilik ile birlikte kitap, yayımlandıktan sonra büyük yankı uyandırmıştır. Ulysses'in Türkçe çevirisi Nevzat Erkmen tarafından gerçekleştirilmiş ve 1996 yılında basılmıştır. James Joyce, 13 Ocak 1941'de Zürih, İsviçre'de vefat etmiştir.

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James Joyce Eserleri

Dublinliler

Sürgünler

Giacomo Joyce

Sanatçının Mektupları

Oda Müziği (Şiirler)

Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi

Ulysses

Finnegans Wake

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