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Huawei P40 Lite Modelinin Türkiye Fiyatı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:47 - Tarih: 13 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite için Türkiye fiyatı nihayet açıklandı. Geniş bir kitleye hitap eden akıllı telefonun P40 Lite E modelinin de ülkemizde satılacağı belirtildi. Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modellerinden önce tanıtımı yapılan Huawei P40 Lite, açıklanan garantili fiyatı olan 3.199 TL ile yakında raflardaki yerini alacak.

Huawei P40 Lite Türkiye Fiyatı

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