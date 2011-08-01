Huawei P40 Lite için Türkiye fiyatı nihayet açıklandı. Geniş bir kitleye hitap eden akıllı telefonun P40 Lite E modelinin de ülkemizde satılacağı belirtildi. Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modellerinden önce tanıtımı yapılan Huawei P40 Lite, açıklanan garantili fiyatı olan 3.199 TL ile yakında raflardaki yerini alacak.
Huawei P40 Lite Modelinin Türkiye Fiyatı Açıklandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:47 - Tarih: 13 Nisan 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
3
Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme
Şahin Gezici
4
Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?
Doğan Gezici
Diğeri »
- Linux Mint Ekran Sıcaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?
- Hamilelikte Lahana Yenir mi? Beyaz ve Kırmızı Lahananın Faydaları!
- Köpeklerde İç Kanama Belirtileri ve Sebepleri Nelerdir?
- Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Atmak (Gerçek Çözüm)
- Huawei P40 Lite Modelinin Türkiye Fiyatı Açıklandı
- Erotomani Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi
- Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
- Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?
- Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Silmek (Kesin Yöntem)
- Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Yorum bulunmamaktadır.