Huawei P40 Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Corona salgını nedeniyle internet üzerinden hazırlanan etkinlikte Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus görücüye çıkarıldı. Son dönemin amiral gemilerine rakip olarak gelen akıllı telefonlar, güçlü donanımları ile dikkat çekiyor.

Huawei P40 Pro Teknik Özellikleri

209 gram ağırlıklı serinin ikinci telefonu olan P40 Pro, 158.2 x 72.6 x 9 mm boyutları içerisinde, 6.58 inç boyutlarında 1200×2640 piksel çözünürlüklü OLED ekranı ile boy gösteriyor. Parmak izi desteğine sahip olan ekranın yenileme hızı da 90 Hz. Ayrıca alüminyum çerçeveli olan cihaz, ön ve arka tarafında ise alüminosilika cam ile kaplanmış.

Gücünü 2.86 GHz hızındaki sekiz çekirdekli Kirin 990 işlemcisinden, Mali-G76 MP16 grafik biriminden ve 8 GB RAM belleğinden alan akıllı telefon, IP68 koruma sertifikası ile toza ve suya dayanıklılığını gösteriyor. Sertifika ile 2 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabiliyor.

128 - 256 GB depolama alanı seçenekleri ile gelen telefon, 5G teknolojisine sahip. Pil tarafında da 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya karşımıza çıkıyor. Kablosuz şarj desteğinin olduğunu da söyleyelim.

Kamera özelliklerine bakacak olursak; arka tarafında F/1.9 diyaframlı 50 MP ana kamera + F/1.8 diyaframlı 40 MP ultra geniş açılı kamera + F/3.4 diyaframlı 12 MP telefoto kamera + ToF sensörü ile dörtlü dizilimi görüyoruz. Cihazın ön tarafında da F/2.2 diyaframa sahip 32 MP selfie kamerası ve derinlik algılama sensörü bulunuyor.

Akıllı telefon, bünyesindeki arka kamerasıyla 4K 60 FPS videolar kaydedebiliyor. Ön kamera da aynı şekilde 4K videolar kaydedebiliyor.

Huawei P40 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Wi-Fi 6 Plus teknolojili, Android 10 işletim sistemli ve EMUI 10 kullanıcı arayüzlü şekilde kutusundan çıkacak olan Huawei P40 Pro, 8 GB RAM - 256 GB dahili hafızalı modeli için 999 euro fiyatı ile gelecek. Avrupa pazarı için 7 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak olan cihazın Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.