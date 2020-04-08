Huawei P40 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Corona salgını nedeniyle internet üzerinden hazırlanan etkinlikte Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus görücüye çıkarıldı. Son dönemin amiral gemilerine rakip olarak gelen akıllı telefonlar, güçlü donanımları ile dikkat çekiyor.

Huawei P40 Teknik Özellikleri

175 gram ağırlıklı serinin ilk telefonu olan P40, 148.9 x 71.1 x 8.5 mm boyutları içerisinde, 6.1 inç boyutlarında 1080×2340 piksel çözünürlüklü (Full HD+) OLED ekranı ile boy gösteriyor. Parmak izi desteğine sahip olan ekranın yenileme hızı da 60 Hz. Ayrıca her iki tarafında da cam yüzeye ev sahipliği yaptığını belirtelim.

Gücünü 2.86 GHz hızındaki sekiz çekirdekli Kirin 990 işlemcisinden, Mali-G76 MP16 grafik biriminden ve 8 GB RAM belleğinden alan akıllı telefon, IP53 koruma sertifikasına sahip.

IP53 sertifikası: 5. seviye katı madde ve 3. seviye sıvı madde koruması anlamına gelmektedir. 5. seviye katı koruması, tamamen toz engelleme anlamında olmasa da tozlara karşı dayanıklıdır. Ayrıca 3. seviye sıvı koruması da hafif yağmurlu havalarda kullanım sunmaktadır. Telefon suya düşüp çıkarıldığında da çalışabilir, ancak böyle durumda kapatıp kurutma işlemleri uygulanmalıdır.

128 GB depolama alanı ile gelen telefon, 5G teknolojisine sahip. Ülkemizde 5G teknolojisi bulunmadığından LTE sürümünün bulunduğu Huawei P40 lite bizlerle buluşacak. Pil tarafında da 22.5W hızlı şarj destekli 3.800 mAh kapasiteli batarya karşımıza çıkıyor.

Kamera özelliklerine bakacak olursak; arka tarafında F/1.9 diyaframlı 50 MP ana kamera + F/2.2 diyaframlı 16 MP ultra geniş açılı kamera + F/2.4 diyaframlı 8 MP telefoto kamera ile üçlü dizilimi görüyoruz. Cihazın ön tarafında da F/2.2 diyaframa sahip 32 MP selfie kamerası ve derinlik algılama sensörü bulunuyor.

Huawei P40 Fiyatı Ne Kadar?

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan Huawei P40, Avrupa pazarı için 799 euro fiyatı ile gelecek.