Huawei P40 Pro Plus Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Corona salgını nedeniyle internet üzerinden hazırlanan etkinlikte Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus görücüye çıkarıldı. Son dönemin amiral gemilerine rakip olarak gelen akıllı telefonlar, güçlü donanımları ile dikkat çekiyor.

Huawei P40 Pro Plus Teknik Özellikleri

226 gram ağırlıklı serinin en gelişmiş telefonu olan P40 Pro Plus, 158.2 x 72.6 x 9 mm boyutları içerisinde, 6.58 inç boyutlarında 1200×2640 piksel çözünürlüklü OLED ekranı ile boy gösteriyor. Parmak izi desteğine sahip olan ekranın yenileme hızı da 90 Hz.

Gücünü 2.86 GHz hızındaki sekiz çekirdekli Kirin 990 işlemcisinden, Mali-G76 MP16 grafik biriminden ve 12 GB RAM belleğinden alan akıllı telefon, IP68 koruma sertifikası ile toza ve suya dayanıklılığını gösteriyor. Sertifika ile 2 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabiliyor.

512 GB depolama alanı seçenekleri ile gelen telefon, 5G teknolojisine sahip. Pil tarafında da 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya karşımıza çıkıyor. Kablosuz şarj desteğinin olduğunu da söyleyelim.

Kamera özelliklerine bakacak olursak; arka tarafında F/1.9 diyaframlı 50 MP ana kamera + F/1.8 diyaframlı 40 MP ultra geniş açılı kamera + F/4.4 diyaframlı 8 MP telefoto kamera (10x gerçek optik + 100x SuperZoom) + 8 MP çözünürlüklü diğer telefoto kamera (3x optik zoom) + ToF sensörü ile beşli dizilimi görüyoruz. Cihazın ön tarafında da F/2.0 diyaframa sahip 32 MP selfie kamerası ve derinlik algılama sensörü bulunuyor.

Akıllı telefon, bünyesindeki arka kamerasıyla 4K 60 FPS videolar kaydedebiliyor. Ön kamera da aynı şekilde 4K videolar kaydedebiliyor.

Huawei P40 Pro Plus Fiyatı Ne Kadar?

Wi-Fi 6 Plus teknolojili, Android 10 işletim sistemli ve EMUI 10 kullanıcı arayüzlü şekilde kutusundan çıkacak olan Huawei P40 Pro Plus, Avrupa pazarı için 1.399 euro fiyatı ile gelecek. Cihazın Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.