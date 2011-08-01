Huawei P40 Lite Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, 26 Mart'ta tanıtımını gerçekleştireceği P40 serisine hazırlanırken, uygun fiyatlı modeli Huawei P40 Lite'ı sürpriz olarak duyurdu. 159.2 x 76.3 x 8.7 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığındaki akıllı telefon, 6.4 inçlik Full HD+ (1080×2310 piksel) çözünürlüklü IPS ekranı ile bizleri karşılıyor.

Huawei P40 Lite Özellikleri

Gücünü 2.27 GHz hızındaki sekiz çekirdekli Kirin 810 işlemciden ve 6 GB RAM bellekten alan cihaz, microSD ile artırılabilir 128 GB depolama alanı sunuyor. ABD ile arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Google uygulamalarının yer almadığı telefon, Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkıyor.

Kamera tarafına bakacak olursak; arka tarafında 48 MP F/1.8 diyaframlı ana kamera + 8 MP F/2.4 diyaframlı geniş açılı + 2 MP F/2.4 diyaframlı makro kamera ve 2 MP F/2.4 diyaframlı derinlik sensörüne ek olarak, ön tarafında da 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor.

40W hızlı şarj destekli 4200 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Huawei P40 Lite, 30 dakikada %70 şarj olabildiğini vadediyor. Telefonun parmak izi sensörüne de sahip olduğunu belirtelim.

Huawei P40 Lite Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Huawei P40 Lite, 299 euro fiyat etiketi ile geliyor. Bazı ülkelerdeki ön siparişlerde Freebuds kablosuz kulaklık ve ekran koruyucunun hediye edileceği de belirtildi.