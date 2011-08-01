Huawei P40 Lite E Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, geçtiğimiz ay tanıttığı uygun fiyatlı P40 Lite sonrasında yeni modeli olan Huawei P40 Lite E telefonunu duyurdu. Tanıtılan Huawei P40 Lite E, Huawei Y7p modelinin yeniden adlandırılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Uygun fiyatlı akıllı telefonun özelliklerine bakacak olursak;

Huawei P40 Lite E Özellikleri

6.39 inçlik 1560×720 piksel çözünürlüklü LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü 2.2 GHz'lik sekiz çekirdekli Kirin 710F işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden alıyor.

microSD kart desteği ile artırılabilir olan 64 GB'lık depolama alanına sahip telefon, 4.000 mAh bataryasıyla geliyor. Ayrıca markanın ABD ambargosu nedeniyle telefonun Google uygulamaları yerine Huawei Mobil Servisleri ve Huawei AppGallery ile geldiğini belirtelim.

Kamera tarafına bakarsak; arka tarafında F/1.8 diyaframlı 48 MP ana kamera + F/2.4 diyaframlı 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algılama sensörü bulunurken, ön tarafında da 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor.

Huawei P40 Lite E Fiyatı

Android 9 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.1 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefon, aurora mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.

Huawei P40 Lite E modeli de diğer modeli gibi 180 dolar civarındaki fiyatıyla uygun bir fiyat politikasıyla karşımıza çıkıyor.