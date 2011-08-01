Fyodor Dostoyevski Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Fyodor Dostoyevski Kimdir?" 11 Kasım 1821 yılında Moskova'da dünyaya gelen Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, sarhoş bir baba ve hasta bir anne ile zorlu çocukluk yılları geçirmiştir. Annesini çok küçük yaşlarda kaybetmesini eserlerinde de hissettiren ünlü yazar, çok fazla istemese de babasının zorla kabul ettirmesi ile Petersburg'taki Mühendis Okulu'na girdi.

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Daha çok okumak ve yazmak isteyen Dostoyevski, bilimsel ve askeri disipline sahip olan bu okulda istediklerini yapamadı ve okulunu bitirdikten sonra yoksul kalmak zorunda da olsa geçimi sağlamak için çeviriler yaparken bir yandan da kendini kitap yazmaya verdi.

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1849 yılında karıştığı siyasi işler nedeniyle 10 ay hapiste yatan yazar, idam edilmeye yakın bir zamanda ölüm cezası Sibirya sürgününe çevrildi. Sürgünden sonra özel hayatında sıkıntılar yaşayan ve sara nöbetleri ve diğer hastalıkların pençesinde mücadele eden Dostoyevski, Karamazov Kardeşler, Ecinniler, Suç ve Ceza gibi en ünlü eserlerini bu dönemde kaleme aldı.

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Ciğerinde oluşan kanama nedeniyle yatağa düşen ve 28 Ocak 1881'de hayata gözlerini yuman yazarın değeri de, bazı ünlü yazarlar gibi ölümünden sonra anlaşıldı.

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Fyodor Dostoyevski Kitapları

İnsancıklar (1846)

Öteki (1846, 1978)

Ev Sahibesi (1951, 1970)

Beyaz Geceler (1934, 1983)

Bir Yufka Yürekli (1957, 1985)

Netoçka Nezvanova (1937, 1964)

Stepançikovo Köyü (1948, 1973)

Ölü Bir Evden Hatıralar (1946, 1969)

Ezilenler (1957, 1982)

Yeraltından Notlar (1973, 1985)

Suç ve Ceza (1945, 1984)

Kumarbaz (1941, 1986)

Budala (1941, 1985)

Ebedi Koca (1955, 1984)

Ecinniler (1960, 1984)

Delikanlı (1946, 1985)

Karamozov Kardeşler (1940, 1984)

Amcamın Rüyası (1868, 1973)

Bir Yazarın Günlüğü (1975)

Batı Çıkmazı: Puşkin Üzerine Konuşma (1975)

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