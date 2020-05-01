Facebook'un Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

2004 senesinin Şubat ayında hayatımıza giren Facebook, günümüzde 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına sahip. Bu rakam, ABD nüfusunun yaklaşık 3 katı olduğu anlamına geliyor. Senelerdir aktif olmasına rağmen, popülaritesinden hiçbir şey kaybetmeyen Facebook'un kemik bir kullanıcı kitlesi de mevcut.

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Yani Facebook'a bağımlı olanların da olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. İnsanların daha rahat ve kolay bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan site, günümüzde birçok uygulamayı satın alarak yoluna devam ediyor. Hızını kesmeden büyüyen Facebook'un birtakım avantajlarını ve dezavantajlarını listeledik. Yararlı mı? Zararlı mı? Okuyarak siz karar verin...

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Facebook'un Avantajları Nelerdir?

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Siteye kayıt olmak son derece kolay bir işlemdir.

Sitenin tasarımı çok basit. Bu yüzden kendinizi evinizde hissedersiniz.

Fiziksel sınırları aşarsınız ve uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınız ile bağlantı kurarsınız.

Dilerseniz, düşüncelerinizi paylaşabilir ve fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz.

Güncellemelerinizi yalnızca dilediğiniz kişilere görülecek bir biçimde paylaşabilirsiniz.

Dünyadaki tüm güncel olayları yakından takip edebilirsiniz.

Arkadaşlarınızın yaşamları hakkında bilgi ve fikir sahibi olursunuz.

Dünyada benzer düşünce ve fikirlere sahip insanlarla etkileşim kurabilirsiniz.

Site size kendinizi ifade etme ve duyurma fırsatı verir.

Arkadaşlarınız ile mesajlaşabilir, dilerseniz görüntülü sohbet edebilirsiniz.

Canınız sıkıldığında içerisinde yer alan oyunları oynayabilirsiniz.

Ürünlerinizin reklamını yaparak daha çok kişiye duyurabilirsiniz.

Arkadaşlarınız ile daha rahat ve kolay iletişim kurarsınız.

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Facebook'un Dezavantajları Nelerdir?

Gizliliğinizden maalesef ki kesin olarak emin olamazsınız. Elbette, güvenlik Facebook için de önemli. Ancak zaman zaman gizlilik konusunda endişelenen insanlar bu yöndeki yakınmalarını dile getirebiliyor.

Sizi ilgilendirmeyen veya beğenmediğiniz konularda da bilgi edinebilirsiniz. Bu yüzden canınız sıkılabilir veya üzülebilirsiniz.

Beğendiğiniz sayfaları, arkadaşlarınız da görebilir. Bu yüzden neredeyse tüm hayatınız ve beğendiğiniz her şey herkes tarafından da görülebilecektir.

Bir gün şifreniz çalınabilir. Bu yüzden güvenlik ayarlarınıza dikkat etmeniz gerekir.

İnsanların kişisel bilgilerini çalmak için çok fazla sahte kullanıcı vardır.

Oyunlar ve sitenin kendisi bağımlılık yapabilir.

Güvenli olsa da, fotoğraflarınız kötüye kullanılabilir.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri - Sosyal Medya Bağımlılığı (Video)

Sonuç olarak, gördüğünüz gibi Facebook'un hem yararları hem de zararları var diyebiliriz. Burada önemli olan, onu nasıl kullanacağınızdır. Eğer doğru bir biçimde kullanıyorsanız, bir problem yok. Kullanmaya devam edin. Ancak bağımlılık seviyesinde kullanıyorsanız, durup bir düşünmenizde yarar var.

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