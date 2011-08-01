"F. Scott Fitzgerald Kimdir?" yazımız ile karşınızdayız. 24 Eylül 1896 yılında St. Paul, Minnesota, ABD'de dünyaya gelen F. Scott Fitzgerald (Francis Scott Key Fitzgerald), ismini uzak bir akrabası olan ve 1812 savaşı sırasında Amerikan Ulusal Marşı'nı yazan yazar ve avukat Francis Scott Key'den almıştır. Ayrıca 1. Dünya Savaşı sırasında yetişen neslini "Kayıp Kuşak" olarak tanımlayan İrlanda asıllı ünlü yazar, yirminci yüzyılın en büyük Amerikan yazarlarından biri kabul edilir.

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Okuma ve yazma konusunda yetenekli ve istekli olsa da öğrencilik yıllarında başarı gösteremeyen yazar, Princeton Üniversitesi'nde başladığı öğrenimini uzaması sebebiyle tamamlamadı ve orduya katıldı. 1. Dünya Savaşı'ndayken öleceği korkusuyla, arkasında eser bırakmak düşüncesiyle boş zamanlarında "The Romantic Egoist" adlı kitabını yazdı. Bu kitap, daha sonra biraz değişikliğe uğrayarak çok satan kitabı "Cennetin Bu Yanı" oldu.

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Savaş sonunda gazetecilik yapmaya başlayan yazar, "Cennetin Bu Yanı" kitabının basılmasından sonra Zelda ile evlendi. Başyapıtı olan "Muhteşem Gatsby" kendi döneminde bestseller olmasa da İkinci Dünya Savaşı'nda binlerce kopyası denizaşırı Amerikan askerlerine gönderilmesiyle en çok sevilen Amerikan romanları arasındaki yerini aldı.

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Romanlarıyla kazanç elde etmeye başladıktan sonra eğlence hayatına kendini kaptıran F. Scott Fitzgerald, alkolizm nedeniyle sağlığını bozdu. Zamanla şöhretini kaybeden ünlü yazar Fitzgerald, ruhsal bunalım içinde ve hayata küskün olarak Hollywood'da bir kalp krizi nedeniyle 21 Aralık 1940'da hayata veda etti.

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F. Scott Fitzgerald Kitapları

This Side of Paradise (Cennetin Bu Yanı) (1920)

The Beautiful and Damned (Güzel ve Lanetlenmiş) (1922)

The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby) (1925)

Tender is the Night (Geceler Tatlıdır) (1934)

The Love of the Last Tycoon (Son Düş) (1940)

The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi) 1921 (Dergide) - 1922 (Kitap)

The Crack-up (Delirmek) - Kısa Hikaye

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