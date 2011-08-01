Elementlerin Sınıflandırılması - Metal ve Ametallerin Genel Özellikleri

8. sınıf elementlerin sınıflandırılması konusu, öğrenciler tarafından araştırıldığından dolayı bu yazımızda da metal, yarı metal, ametal ve soygazların genel özelliklerini inceleyeceğiz. Çok eski zamanlardan beri insanlar doğada rastladıkları maddeleri belirgin özelliklerine göre sınıflandırmışlardır. İlk bilinen sınıflandırmalarda maddeler su, ateş, toprak ve hava olarak veya sıcak, soğuk, ıslak, kuru olarak ayrılmaya çalışılmıştır. Günümüzde ise maddeleri oluşturan elementler metal, yarı metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırılıyor.

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Metallerin Genel Özellikleri

Elektrik ve ısıyı iyi iletirler.

Görünümleri parlaktır. (Işığı iyi yansıtırlar)

İşlenerek tel ve levha haline getirilebilirler. (Kırılgan değiller)

Oda sıcaklığında -cıva hariç- katı halde bulunurlar. (Cıva metali ise sıvıdır)

Periyodik tablonun sol tarafında yer alırlar. (Tablonun büyük kısmı metaldir)

Elektron vererek katyon olma eğilimindedirler.

Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

Birbirleriyle bileşik yapamazlar. (Ametallerle yapabilirler)

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Yarı Metallerin Genel Özellikleri

Hem metallere hem de ametallere benzer özellikleri vardır.

Elektrik iletkenlikleri metallerden kötü, ametallerden iyidir.

Görünümleri parlak veya mat olabilir.

Fazla kırılgan olmadıkları için tel veya levha haline getirilebilirler.

Oda koşullarında çoğunlukla katı halde bulunurlar.

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Ametallerin Genel Özellikleri

Elektrik ve ısıyı kötü iletirler. (Çoğunluğu neredeyse yalıtkandır)

Görünümleri mattır. (Işığı yansıtmazlar)

Kırılgan oldukları için tel ve levha haline getirilemezler.

Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler.

Periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar.

Elektron alarak anyon olma eğilimindedirler.

Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Birbirleriyle ve metallerle bileşik yapabilirler.

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Soygazların Genel Özellikleri

Periyodik tablonun 8A grubunda yer alırlar.

Kararlı yapıda oldukları için tepkimeye girmez ve bileşik yapmazlar.

Oda koşullarında gaz halde bulunurlar.

Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.

Elektriği ve ısıyı iletmezler.

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Dipnot: Yukarıda verilen bilgiler elementlerin çoğunlukla sahip oldukları özellikler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Günümüzde Kimya biliminde gerçekleşen çalışmalarla birlikte bulunduğu grubun genel özelliklerine uymayan elementler de söylenebilmektedir. Hatta soygazların dahi belli şartlar altında bileşik oluşturabildikleri düşünülmektedir. Bu nedenle okul müfredatlarımızda yer alan kimya bilgilerinin değişmesi mümkündür.

Elementlerin sınıflandırılması ve metal, yarı metal, ametal ve soygazların genel özellikleri kısaca bu şekilde açıklanabilir. Araştırmanız için gerekli bilgileri edindiğinizi umuyoruz.