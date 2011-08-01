Cervantes Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisinde sizler için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Cervantes Kimdir?" Genç yaşta ortaya çıkardığı denemeleri ve tiyatro eserleri ile kısa sürede tanınan bir kişi olan Cervantes, 29 Eylül 1547 yılında dünyaya gelmiştir. İspanyol romancı, şair ve oyun yazarı olan Miguel de Cervantes, askerlik hayatında istediği mevkiye ulaşamayınca yazarlık hayatına başlamıştır.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Birçok tiyatro oyunu yazdıktan sonra 1584 yılında ilk kitabı olan "La Galatea"yı yayınlayan ve aynı yıl içinde de evlenen yazar, ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı donanma ambarında hesaplarda hata yapınca hapis cezası aldı.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Ünlü yazar, hapis hayatında dünyanın en çok okunan romanlarından biri olan "Don Kişot"u kaleme almıştır ve 1605’te yayımladığı bu eseri ile büyük bir başarı sağlamıştır.

AYRICA: Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar - 1

Bunun yanı sıra 1613 yılında yayınlanan "Novajeles ejampleres"te 13 öyküsü yer alan ünlü yazar, 1614 tarihinde "Vaje del Parnaso" adında bir yergi şiir ve 1615 yılında da "Don Kişot"un ikinci bölümünü yayınlamıştır. 1616'da tamamladığı son yapıtı "Persiles ve Sigismunda'nın Seyahatleri"nin yayımlanmasından bir süre önce de, 23 Nisan 1616 tarihinde vefat etmiştir.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Cervantes Kitapları

La Galatea

Don Kişot

Yüce Sultan

Köpeklerin Sohbeti

Örnek Alınacak Hikayeler

Çingene Kızı

Persiles ile Sigismunda'nın Acıları

Parnaso'ya Yolculuk

Yüksek İcazet

İspanyollar İngiltere'de

Özgür Ruhlu Aşıklar

Kıskançlık Evi

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Cervantes kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.