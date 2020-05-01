Başarılı ve Üretken İnsanlar Neden Sadeliğe Önem Verir?

Sade giyinmek, başarılı insanların yaptığı birçok farklı davranış biçiminden yalnızca bir tanesidir. Böylelikle, uzun süreli anlamsız karar verme süreçlerinden de geçmemiş oluyorlar. Başarılı ve üretken girişimcilerin hayatına şöyle bir baktığınızda, kıyafetlerinden, yaptıklarına kadar birçok şeyin sade (minimalist) bir yapıda olduğunu gözlemlemeniz kaçınılmaz bir gerçek olacaktır. Kaldı ki bunu günümüzdeki birçok önemli girişimcide görebilmek de mümkündür. Çünkü bu tarz bir yaşamın faydaları saymakla bitmez. Kesinlikle bu doğru bir bilgidir.

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Düşünün. Önemli bir karar vermeniz gerekiyor ancak kıyafetlerinizin kombin olup olmadığı düşüncesi de aklınızda. Bu durumda ne kadar konsantre olabilirsiniz? Çok zor olsa gerek. Bu yüzden başarılı insanların çoğu sürekli aynı kıyafeti giyiyor. Çünkü bunun, önemli konulara daha çok zaman ayırabilmelerini sağladıklarını düşünüyorlar. Örneğin, Facebook adlı internet sitesinin kurucusu Mark Zuckerberg de bu insanlardan. Yukarıdaki fotoğraf ise onun gardrobu.

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Ne kadar da benzer kıyafetler öyle değil mi? Çünkü böylelikle daha önemli işlere odaklanabiliyor kendisi ve bu yüzen de tek tip kıyafet giymeye özen gösteriyor. Larry Page, Sergey Brin gibi birçok önemli girişimci de aynı şekilde sade bir yaşam tarzını benimsiyor. Bunun birçok sebebi olabilir. Ancak temel sebebi, daha önemli işlere vakit ayırmak olsa gerek diye düşünmek yanlış olmayacaktır.

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Başarılı insanlar neden aynı kıyafet giyiyor olabilir, şöyle bir bakalım:

Önemli Konulara Odaklanmak

Başarılı ve üretken insanların odaklanması gereken daha önemli konuları var. Bu yüzden ne giyecekleri veya hangi kıyafetleri ile hava atabileceklerini düşünmek yerine, işlerine odaklanmayı tercih ediyorlar. Bu da onlara daha önemli konulara odaklanma şansı tanıyor. Daha önemli konulara odaklanarak, daha önemli başarılara imza atıyorlar. Dolayısı ile siz de başarılı olmak istiyorsanız, daha üretken olmak istiyorsanız, dış görüşünüzün üzerine daha az düşünün ve sade bir hayat benimseyin. Böylelikle önemli konular için daha çok zamanınız olacaktır.

Zamandan Tasarruf Yapmak

Sürekli kıyafetlerini düşünen bir insan, zamandan tasarruf nasıl yapabilir? Bu yüzden siz de gardrobunuzu sade tutarak, zamandan tasarruf yapabilir ve dilediğiniz önemli işlerinize odaklanabilirsiniz. Sürekli kıyafetleriniz ile uğraşırsanız, hayatınızda önemli başarılara imza atmanız zor olabilir. Sadelik avantajlıdır.

Enerjiyi Doğru Yere Aktarmak

Sürekli bir kombin ile uğraşmak, enerjinizi daha doğru konulara aktarmanızı engelleyebilir. Bu yüzden daha çok sade bir hayat tarzı benimseyerek, enerjinizi daha doğru yerlere aktarabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi geliştirebilir, daha iyi hissetmek için aktivetelere katılabilir ve gününüzü daha efektif bir şekilde geçirebilirsiniz. Bunun için sade bir yaşam seçimi yapmak çok doğru görünüyor.

Son Sözler

Evet, gördüğünüz gibi dünya çapında hatırı sayılır bir başarıya ulaşmış insanların sade bir yaşam tarzını benimsediği aşikâr. Bu durum en başta kıyafetlerinde de kendini gösteriyor. Peki sizce, neden bu insanlar aynı tip kıyafetler giyiyor olabilir? Yani daha farklı sebeplerini olduğunu düşünüyorsanız, bunu yorum göndererek bizlerle paylaşmayı düşünebilirsiniz.

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