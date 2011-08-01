Balzac Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

20 Mayıs 1799'da Fransa'da dünyaya gelen Honoré de Balzac, asıl ismi olan Honore Balssa'yı değiştirmiştir. Küçüklüğünden beri edebiyata karşı yoğun bir ilgi duydu. Babasının 50 yaşındayken 19 yaşında bir kızla evlenmesi Balzac açısından derin izler almasına sebebiyet verdi. Bu nedenle ünlü yazar, romanlarında da başından kötü evlilik geçirmiş kadınlar, özel hayatta geçen dramlar ve çiftler arasındaki yozlaşmayı konu almıştır.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

İlk eser olarak "Cromwell" adında bir tiyatro eseri ortaya çıkaran Balzac, bu türde başarılı olamayınca romanlara yöneldi. Para kazanmak için tarihsel, mizahi ve gotik romanlar yazdı. 1829'da yazdığı ve Türkçeye "Şu Anlar" olarak çevrilen eseri ile tanınan ünlü yazar, bunalımlarla dolu geçirdiği dönemlerinde kaleme aldığı "Louis Lambert" adlı eser ile kişisel hayatı tanındı ve büyük ses getirdi.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Yazılarında fakirlik yüzünden suç işleyenler, gelecek umudu kalmamış insanlar, modern dünyanın acımasızlığı ve kadın ve erkeklerin acı çektiğini anlatan Balzac, başarısız hayat geçiren insanların daha sonra nasıl başarılı ve hayata geri döndükleri gibi konuları ele almış ve kendisinin "İnsanlık Komedisi" adlı eserini ortaya çıkarmıştır.

AYRICA: Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar - 1

Ömrünün son döneminde kaleme aldığı "Cesar Brittoeau", "Bette Abla", "Esrarlı Bir Vaka", "İki Gelinin Hatıraları" ve "Kibar Fahişeler" kendisinin doruk noktaya çıktığı romanlardır. Ünlü yazar, zorluklarla ve yorucu geçirilen bir hayatın sonunda 18 Ağustos 1850'de hayata gözlerini yumdu.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Honoré de Balzac Kitapları - Türkçeye Çevrilen Eserleri

Manyak Kurba

Köylü İsyanı

Tours Papazı

Eugenie Grandet

Goriot Baba

Bette Abla

Otuz Yaşındaki Kadın

Vandetta

Tılsımlı Deri

Tefeci Gobseck

Kırmızı Han

Terör Devrinde

Köy Hekimi

Bilinmeyen Şaheser

Lois Lambert

Albay Chabert

Bir Havva Kızı

Onüçlerin Romanı

Mutlak Peşinde

Altın Gözlü Kız

Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti

Kibar Fahişeler

Kötü Kadınların Parlayış, Düşüşü

Vadideki Zambak

Sönmüş Hayaller

Nucingen Bankası

Köy Papazı

Cesar Birotteau

Ursula Mirouet

Karanlık Bir İş

Esrarlı Bir Vaka

İki Gelinin Hatıraları

Modeste Mignon

Köylüler

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Balzac kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.