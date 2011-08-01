Balzac Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

20 Mayıs 1799'da Fransa'da dünyaya gelen Honoré de Balzac, asıl ismi olan Honore Balssa'yı değiştirmiştir. Küçüklüğünden beri edebiyata karşı yoğun bir ilgi duydu. Babasının 50 yaşındayken 19 yaşında bir kızla evlenmesi Balzac açısından derin izler almasına sebebiyet verdi. Bu nedenle ünlü yazar, romanlarında da başından kötü evlilik geçirmiş kadınlar, özel hayatta geçen dramlar ve çiftler arasındaki yozlaşmayı konu almıştır.
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İlk eser olarak "Cromwell" adında bir tiyatro eseri ortaya çıkaran Balzac, bu türde başarılı olamayınca romanlara yöneldi. Para kazanmak için tarihsel, mizahi ve gotik romanlar yazdı. 1829'da yazdığı ve Türkçeye "Şu Anlar" olarak çevrilen eseri ile tanınan ünlü yazar, bunalımlarla dolu geçirdiği dönemlerinde kaleme aldığı "Louis Lambert" adlı eser ile kişisel hayatı tanındı ve büyük ses getirdi.
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Yazılarında fakirlik yüzünden suç işleyenler, gelecek umudu kalmamış insanlar, modern dünyanın acımasızlığı ve kadın ve erkeklerin acı çektiğini anlatan Balzac, başarısız hayat geçiren insanların daha sonra nasıl başarılı ve hayata geri döndükleri gibi konuları ele almış ve kendisinin "İnsanlık Komedisi" adlı eserini ortaya çıkarmıştır.
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Ömrünün son döneminde kaleme aldığı "Cesar Brittoeau", "Bette Abla", "Esrarlı Bir Vaka", "İki Gelinin Hatıraları" ve "Kibar Fahişeler" kendisinin doruk noktaya çıktığı romanlardır. Ünlü yazar, zorluklarla ve yorucu geçirilen bir hayatın sonunda 18 Ağustos 1850'de hayata gözlerini yumdu.
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Honoré de Balzac Kitapları - Türkçeye Çevrilen Eserleri
- Manyak Kurba
- Köylü İsyanı
- Tours Papazı
- Eugenie Grandet
- Goriot Baba
- Bette Abla
- Otuz Yaşındaki Kadın
- Vandetta
- Tılsımlı Deri
- Tefeci Gobseck
- Kırmızı Han
- Terör Devrinde
- Köy Hekimi
- Bilinmeyen Şaheser
- Lois Lambert
- Albay Chabert
- Bir Havva Kızı
- Onüçlerin Romanı
- Mutlak Peşinde
- Altın Gözlü Kız
- Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti
- Kibar Fahişeler
- Kötü Kadınların Parlayış, Düşüşü
- Vadideki Zambak
- Sönmüş Hayaller
- Nucingen Bankası
- Köy Papazı
- Cesar Birotteau
- Ursula Mirouet
- Karanlık Bir İş
- Esrarlı Bir Vaka
- İki Gelinin Hatıraları
- Modeste Mignon
- Köylüler
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