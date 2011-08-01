Atilla İlhan kimdir? yazımızla karşınızdayız. Atılla İlhan'ın hayatı, 15 Haziran 1925 Menemen'de başlamıştır. Asıl adı Atilla Hamdi İlhan’dır. Babası Muharrem Bedrettin İlhan; annesi Emine Memnune İlhan’dır. Babasının savcı olmasından dolayı iş için İzmir’e taşınmışlardır. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır.

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Atilla İlhan Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Sözleri

İzmir Atatürk Lisesi’nde lise birinci sınıftayken sevdiği bir kıza yazdığı mektuplarda Nazım Hikmet’in şiirleri ile yakalanınca okuldan uzaklaştırılıp hapse atılmıştır. 16 yaşındayken hapishaneye gönderilmiştir. İki ay hapiste kalmış ve hiçbir yerde okuyamama cezası verildiği için de okul hayatına ara vermiştir.

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1944 yılında ise bu ceza kaldırılmıştır. Ve lise okumaya devam etmiştir. Bu sıralarda şiir yazarak ve tamamen şiirle ilgilenerek sanat camiasına katılmıştır. Lise son sınıfta iken CHP Şiir Armağanı yarışmasında ‘Cebbaroğlu Mehemmed’ adlı şiiri ile ikinci olmuştur.

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Liseden mezun olunca da hukuk okumak istemiş ve İstanbul Hukuk Fakültesine başlamıştır. Üniversite yıllarında da şiirle uğraşmış ve bazı dergilerde ilk şiirlerini yayınlamıştır.

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Ama okulunu yine yarıda bırakmıştır. 1949 yılında “Nazım Hikmet’i Kurtarma Komitesi’ne” katılmak için Paris’e gitmiştir. Çünkü kendisi tam bir Nazım Hikmet hayranıdır. Aynı zamanda Nazım’ın çoğu şiirini de ezberlemiştir.

1965-1973 yılları arasında Demokrat İzmir Gazetesinde başyazarlık ve genel yayın müdürlüğü yapmıştır. 1968 yılında da Biket Hanım ile evlenmiştir.

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Atilla İlhan'ın Sanat Hayatı

Şair, romancı, senarist, düşünce adamı gibi birçok sıfat verebiliriz, İlhan’a. Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarından biridir. Şiire farklı bir düzen, coşkulu ve yeni bir anlatım kazandırmıştır. Dönemindeki genç şairleri etkilemiştir. İlk şiiri olan ‘Balıkçı Türküsü’ Yeni Edebiyat dergisinde yayınlanmıştır. Bu şiiri edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırmıştır.

Şiirlerinde hem toplumsal hem de bireysel sorunları işlemiştir. Şairin şiirleri ve düşünceleri o dönemde bir grup gencin ortaya çıkardığı ‘Mavi’ dergisi ve topluluğu tarafından benimsenmiştir.

“Mavi Akımı” düşüncesini oluşturmak istemiş ama başarılı bir sonuç göstermemiştir. İkinci Yeni ve Garip akımlarına karşı çıkmıştır. Onların düşüncelerini eleştirmiştir. İkinci Yeni’yi ‘yozlukla’ suçlamış; Garipçileri ise dar ve sığ olarak yorumlamıştır.

Kendisinin şiir anlayışını üç döneme ayırabiliriz: Toplumcu Gerçekçi Dönem (1041-1951), Kendini ve bireyi sorguladığı dönem (1959-1968), Neoklasik dönem. Sanatçının edebiyat dünyası bu üç dönemdeki farklı düşünceleri ile birleşmiştir.

Şiirlerinde halk ve divan edebiyatından esintiler vardır. Şiirleri derin bir hayal dünyası ve imgesi taşımaktadır. Lirik şiirler yazmıştır. Toplumsal ve bireysel sorunları destansı bir şekilde anlatmıştır. Şiirlerinde barış, millet, halkçılık, insan, sevgi, aşk, kadın, intihar, korku vb. gibi konuları işlemiştir.

Şiirlerinde imla ve dil kurallarını reddetmiş, alışılmış kalıpları ve kuralları yıkmıştır. Özellikle şiirlerinde büyük harf kullanmamıştır. Cümle içerisinde noktalama işaretlerini de kullanmamıştır.

Şiirlerinde argoya ve cinselliğe fazlasıyla yer vermiştir. Yapıtları konuşma diline yakındır. Kurallı olan o eski şiir anlayışını yıkmıştır. Yeni bir anlayış yeni bir düzen getirmiştir. Şiir, deneme, roman, gezi gibi türlerde eserler vermiştir.

Ai Kaptanoğlu ismiyle senaryo yazmıştır. “Sinemaya tutkunluğum bilinmeden şiirim anlaşılamaz.” demiştir. Şiirlerinde ve romanlarında sinema tekniklerini kullanmıştır. Şiirlerini adeta bir kamera çekimi yapıyor, gibi yazmıştır. Şiirlerinde ise Nevin, Yıldız, Beteroğlu takma isimlerini kullanmıştır.

Aynı zamanda televizyon programları da yapmıştır. Şair, 11 Ekim 2005 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. 80 yıllık ömrüne o güzel şiirlerini, romanlarını ve daha birçok eserini katmıştır. Şiirleri günümüzde halen büyük bir zevkle okunur ve onun hayal dünyası, imgeleri düşünülür.

Atilla İlhan Eserleri

Atilla İlhan Şiirleri

Duvar,

Yağmur Kaçağı,

Sisler Bulvarı,

Bela Çiçeği,

Ben Sana Mecburum,

Tutuklunun Günlüğü,

Yasak Sevişmek,

Elde Var Hüzün,

Korkunun Krallığı,

Böyle Bir Sevmek,

Ayrılık Sevdaya Dâhil. Ve daha birçok şiir...

Atilla İlhan Romanları

Sokaktaki Adam

Zenciler Birbirine Benzemez

Kurtlar Sofrası

Aynanın İçindekiler serisi

Bıçağın Ucu

Sırtlan Payı

Yaraya Tuz Basmak

Dersaadet'te Sabah Ezanları

O Karanlıkta Biz

Allah'ın Süngüleri: Reis Paşa

Gazi Paşa

Fena Halde Leman

Haco Hanım Vay

O Sarışın Kurt

Yengecin Kıskacı

Atilla İlhan Deneme - Anı Kitapları:

Hangi Sol,

Hangi Batı,

Hangi Seks,

Hangi Sağ,

Hangi Atatürk,

Sağım Solum Sobe,

Hangi Edebiyat,

Sosyalizm Asıl Şimdi,

Hangi Laiklik,

Hangi Küreselleşme,

Kadınlar Savaşı,

Batının Deli Gömleği,

Gerçekçilik Savaşı,

İkinci Yeni Savaşı

Abbas Yolcu,

Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler.

Atilla İlhan Televizyon Dizileri

Teleflaş / Kanal 6

Sekiz Sütuna Manşet

Kartallar Yüksek Uçar

Yarın Artık Bugündür

Yıldızlar Gece Büyür

Baykuşların Saltanatı

Atilla İlhan Sözleri

Ben çocuklar gibi sevdim! Devler gibi acı çektim.

Mutluluk uzun sürmez mutlaka gündeliktir. Ölüme yenik düşen aslında korkuya yeniktir.

Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların sen bana kalbim kadar elim kadar yakınsın.

Gel sevgilim gel, benim dünyama gel çok zaman var içimde yerini hazırladım.

Sana gelirken hep ellerim ceplerimde gelirdim, olur da aşkımın elleri üşümüştür. Avuçlarımda ısıtırım diyerekten.

Çoğu zaman üç beş kişi için yazdığımızı sanırız, onlar bizi okumazlar. Asıl seslendiklerimiz, hiçbir zaman tanımayacağımız, başka üç beş kişidir.

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor usul usul. Adım sonbahar...

Atilla İlhan kimdir? yazımızın sonuna geldik. Sizlerle edebiyatımızın önemli isimlerinden olan Atilla İlhan’ı onun sanat görüşünü ve eserlerini paylaştık. Bu önemli sanatçının önemli şiirlerinden, imgelerinden, hayal dünyasından kendinizi mahrum bırakmayın. Size bir tavsiye Atilla İlhan’ı iyi anlamak ve onun dönemini yaşamak için mutlaka Nazım Hikmet’i ve onun eserlerini de okuyunuz. Bu sizlere Atilla İlhan’ı anlamak için önemli bir katkı olacaktır. Şiir tadında güzel günlere…