ASUS modem ile ilgili önceki içeriklerimizde, modem güvenlik duvarı açma ve modem bant değiştirme gibi konuların yanı sıra, ssid adı değiştirme ve ssid gizleme gibi konu başlıklarına da yer vermiş idik. Bugün ise sizlerle, asus modem kanal değiştirme nasıl yapılır, bu konuya değiniyor olacağız. Modeminizin stabilitesi ve hızı için dilediğiniz bir kanalı seçebilir ve daha verimli bir internet deneyimi yaşayabilirsiniz. İlgili yönergeler ise hemen aşağıda yer almaktadır.

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ASUS DSL-AC750 Modem Kanal Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle modem arayüzüne giriş yapıyoruz.

2) Ardından sol menüdeki Kablosuz bölümüne girelim.

3) Kanal adlı açılır menüden dilediğimiz kanalı seçiyoruz.

4) Uygula butonuna da tıklayarak işlemleri bitiriyoruz.

Bu içeriğimizde, asus modem kanal değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Sizin için en doğru kanalı bulabilmek adına, yukarıdaki adımlar doğrultusunda modem kanal değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Faydalı bir ipucu olmasını temenni ederiz.