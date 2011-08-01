ASUS DSL-AC750 modem ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. ASUS modem ile ilgili bir önceki içeriklerimizde ssid adı değiştirme ve ssid gizleme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise ASUS modem bant değiştirme nasıl yapılıyor, bunu öğreneceğiz. Eğer cihazınız 5GHz destekliyor ise, aşağıdaki adımları izleyerek ASUS modeminizin bant değerini değiştirebilirsiniz.

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ASUS DSL-AC750 Modem Bant 5GHz Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle modem arayüzüne giriş yapın.

2) Kablosuz sekmesine tıklayın.

3) Bant adlı açılır menüden 5GHz seçeneğini seçin.

4) Uygula butonu ile işlemleri tamamlayabilmektesiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, ASUS modem bant 5GHz nasıl yapılır, bu yönde bilgi paylaşmış olduk. Örneğin, kullandığınız bilgisayarınız 5GHz destekliyor ise, daha stabil ve hızlı internet deneyimi için, bant değerini değiştirebilirsiniz.