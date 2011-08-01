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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 06:27 - Tarih: 08 Ocak 2022 - Yorum: 0

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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Modeminizdeki kablosuz ağ (Wi-Fi) adını değiştirmek isteyebilirsiniz. ASUS DSL-AC750 modem üzerinde SSID adı değiştirmek için ise sizlerle ilgili adımları paylaşmak istiyoruz. Öncelikle modem arayüzüne giriş yapmanız gerekmektedir. Akabinde ise hemen aşağıdaki yönergeleri izleyip, uygulamanız yeterlidir.

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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

ASUS DSL-AC750 Modem SSID Adı Değiştirme

1) Öncelikle Kablosuz adlı bölüme giriş yapalım.

ASUS Modem SSID Adı Değiştirmek 1

2) SSID kutucuğuna dilediğiniz Wi-Fi adını girin.

ASUS Modem SSID Adı Değiştirmek 2

3) Uygula butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ASUS Modem SSID Adı Değiştirmek 3

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, asus modem ssid adı değiştirme konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Kablosuz ağ adını kendinize özel kılmak için, yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Bir başka benzeri içeriğimizde ise görüşmek üzere.


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