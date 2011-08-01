Modeminizdeki kablosuz ağ (Wi-Fi) adını değiştirmek isteyebilirsiniz. ASUS DSL-AC750 modem üzerinde SSID adı değiştirmek için ise sizlerle ilgili adımları paylaşmak istiyoruz. Öncelikle modem arayüzüne giriş yapmanız gerekmektedir. Akabinde ise hemen aşağıdaki yönergeleri izleyip, uygulamanız yeterlidir.

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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Kablosuz adlı bölüme giriş yapalım.

2) SSID kutucuğuna dilediğiniz Wi-Fi adını girin.

3) Uygula butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, asus modem ssid adı değiştirme konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Kablosuz ağ adını kendinize özel kılmak için, yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Bir başka benzeri içeriğimizde ise görüşmek üzere.