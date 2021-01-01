ASUS DSL-AC750 Modem MAC Filtreleme Nasıl Yapılır?

ASUS modem MAC filtreleme işlemi ile modemi kullanacak cihazları önceden belirleyebilirsiniz. ASUS modem bağlananları engelleme için bu mac filtrelemesini yaparsanız, başlangıçta hiçbir şekilde bağlanamayacaklardır. Bu yazımızı hazırlarken kullandığımız modem, ASUS DSL-AC750. Aşağıdaki adımlar ile hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bantları için ayrı ayrı MAC filtreleme yapabilirsiniz. İşlemler ise oldukça basit.

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ASUS DSL-AC750 Modem MAC Adresi Engelleme Nasıl Yapılır?

MAC filtreleme, modem güvenliğinizi arttırmak için kullanılmaktadır. Bu işlemi yaptığınız takdirde modem bağlanma şifreniz bilinse bile internete bağlanamazlar.

ASUS modem MAC adresi engelleme ile listenizdeki adresler dışında kimse internetinizi kullanamayacaktır. İsterseniz de tam tersi olarak sadece listedekileri engelleyip herkese açık yapabilirsiniz. Ancak yaygın olarak sadece listedekilerin kullanabilmesi için yapılmaktadır.

Öncelikle ASUS modem admin paneline kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız.

Ardından sol tarafta yer alan menilerden 'Kablosuz' sekmesine tıklayın.

Açılan pencerede üst kısımda yer alan sekmelerden 'Kablosuz MAC Filtresi' sekmesine tıklayın.

ASUS modem kablosuz MAC filtresi ayarlama ekranında 'Bant' seçeneklerinden 2.4 GHz ya da 5 GHz olan bantlardan hangisi için filtreleme yapacaksanız, onu seçiniz.

Sonrasında 'MAC adresi modu' kısmında sadece eklediklerinizin interneti kullanabilmesi için 'Kabul Et' seçin. MAC filtreleme iptal etmek için de 'Devre dışı' seçebilirsiniz. 'Reddet' seçeneği ise sadece listeye eklediklerinizi engelleyecektir.

MAC listesi filtresi alanına cihaz eklemeden önce modeminize bağlanırsanız daha kolay ekleme yapabilirsiniz. Bağlandıktan sonra aşağıdaki görseldeki 1. kısma tıkladığınızda bağlı cihazın MAC adresi çıkacaktır onu seçip, 2. kısım olan '+' işaretine tıklayın. Hazır olarak MAC adresi çıkmazsa manuel olarak yazıp, ekleyebilirsiniz. Eklemeleriniz bittikten sonra 3. adım olan 'Uygula' butonuna tıklayın. Belirtildiği gibi maksimum 31 adet cihaz ekleyebilirsiniz .

Uygula butonuna bastıktan sonra sadece eklediğiniz MAC adresleri modeme bağlanabilecektir.

ASUS modem MAC filtreleme işlemini bu şekilde hızlıca uygulayabilirsiniz. 2.4 GHz ve 5 GHz için aynı adımlarda ekleme yapabilir ve ASUS modem MAC adresi engelleme yapabilirsiniz.. Bu konuda sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.