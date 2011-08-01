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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 06:30 - Tarih: 10 Ocak 2022 - Yorum: 0

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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Gizleme Nasıl Yapılır?ASUS DSL-AC750 modem ile ilgili bir önceki içeriğimizde, ssid adı değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlere, asus modem ssid gizleme nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kablosuz ağ (Wi-Fi) güvenliğini sağlamak için dilerseniz kablosuz ağ adını (SSID) gizlemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilirsiniz.

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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Gizleme Nasıl Yapılır?

ASUS DSL-AC750 Modem SSID Gizleme

1) Öncelikle modem arayüzüne giriş yapın.

2) Sonra sol menüdeki Kablosuz bölümüne giriş yapın.

ASUS Modem SSID Gizlemek 1

3) SSID Gizle seçeneğini Yes olarak seçin.

ASUS Modem SSID Gizlemek 2

4) Uygula butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ASUS Modem SSID Gizlemek 3

Wi-Fi güvenliğini sağlamak adına ve SSID adını bilmeyen kişilerin kablosuz ağınıza hiçbir şekilde bağlanamaması adına SSID gizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ASUS modeminiz de var ise, yukarıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar.


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