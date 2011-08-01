ASUS DSL-AC750 modem ile ilgili bir önceki içeriğimizde, ssid adı değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlere, asus modem ssid gizleme nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kablosuz ağ (Wi-Fi) güvenliğini sağlamak için dilerseniz kablosuz ağ adını (SSID) gizlemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilirsiniz.

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ASUS DSL-AC750 Modem SSID Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle modem arayüzüne giriş yapın.

2) Sonra sol menüdeki Kablosuz bölümüne giriş yapın.

3) SSID Gizle seçeneğini Yes olarak seçin.

4) Uygula butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Wi-Fi güvenliğini sağlamak adına ve SSID adını bilmeyen kişilerin kablosuz ağınıza hiçbir şekilde bağlanamaması adına SSID gizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ASUS modeminiz de var ise, yukarıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar.