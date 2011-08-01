ASUS modem ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde, modem bant değiştirme ve ssid gizleme hakkında bilgi aktarımı sağlamış idik. Şimdi ise sizlere, modem güvenlik duvarı açmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Modem güvenliği için, güvenlik duvarını açmak ise oldukça önem arz etmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, ASUS modem güvenlik duvarı açma konusunda bilgi edinebilir ve vakit kaybetmeden hemen uygulayabilirsiniz.

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ASUS DSL-AC750 Modem Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle modem arayüzüne giriş yapalım.

2) Sol menüdeki Güvenlik Duvarı sekmesine tıklayalım.

3) Güvenlik Duvarı Etkinleştirilsin mi seçeneğini Evet olarak seçelim.

4) Uygula butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, asus modem güvenlik duvarını açma konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Umarız faydalı bir anlatım olmuştur. Modeminizi hacker'lardan korumak ve olası saldırıların önüne geçebilmek adına güvenlik duvarını mutlaka etkinleştirmenizi tavsiye ediyoruz.