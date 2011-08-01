Bu zamana kadar sizler için ASUS modem ile ilgili birçok içerik paylaştık. Ancak en önemlisi, asus modem arayüz girişi nasıl oluyor, bunu bilmek olsa gerek. Çünkü ilgili arayüze giriş yapmadan, modem ile ilgili aksiyon almak mümkün olmamaktadır. Peki, modem arayüzüne giriş yapma nasıl olur, biliyor muydunuz? Aşağıdaki IP adresini tarayıcınızdaki araç çubuğuna yazmanız ve ilerlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde karşınıza giriş sayfası çıkacak ve kullanıcı adınız ile şifrenizi girdikten sonra, modem arayüz sayfası ile karşılaşacaksınız.

AYRICA: ASUS DSL-AC750 Modem Kanal Değiştirme Nasıl Yapılır?

ASUS DSL-AC750 Modem Arayüz Girişi Nasıl Yapılır?

192.168.1.1 — (ASUS DSL-AC750 Modem)

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