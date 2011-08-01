ASUS modem ile ilgili faydalı paylaşımlar yapmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, asus modem yazılım güncelleme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Modeminizin yazılımını güncel tutmanız gerek hız, gerek performans açısından ve en çok da güvenlik bazında faydalı olacaktır. ASUS modem yazılım güncellemek için aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterlidir. Dilerseniz hemen ilgili yönergelere göz atıyoruz.

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ASUS DSL-AC750 Modem Yazılım Güncelleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle modeminizin arayüzüne giriş yapın.

2) Sol menüdeki Yönetim bölümüne girin.

3) Donanım Yazılımı Yükseltme sekmesine geçiş yapın.

4) Kontrol butonu ile güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdaki adımlar doğrultusunda kolaylıkla, asus modem yazılımını güncelleme konusunda aksiyon alabilirsiniz. Modeminizin bilhassa güvenliğini sağlamak adına her zaman güncel yazılım sürümüne sahip olmanız önem arz etmektedir. Düzenli olarak ilgili adımlar ile modem yazılım güncellemeleri kontrol edilebilmektedir. Faydalı bir içerik olmasını temenni ediyoruz.