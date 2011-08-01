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ASUS DSL-AC750 Modem Yazılım Güncelleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 05:00 - Tarih: 12 Ocak 2022 - Yorum: 0

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ASUS DSL-AC750 Modem Yazılım Güncelleme Nasıl Yapılır?ASUS modem ile ilgili faydalı paylaşımlar yapmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, asus modem yazılım güncelleme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Modeminizin yazılımını güncel tutmanız gerek hız, gerek performans açısından ve en çok da güvenlik bazında faydalı olacaktır. ASUS modem yazılım güncellemek için aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterlidir. Dilerseniz hemen ilgili yönergelere göz atıyoruz.

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ASUS DSL-AC750 Modem Yazılım Güncelleme Nasıl Yapılır?

ASUS DSL-AC750 Modem Yazılım Güncellemek

1) Öncelikle modeminizin arayüzüne giriş yapın.

2) Sol menüdeki Yönetim bölümüne girin.

ASUS Modem Yazılımını Güncelleme 1

3) Donanım Yazılımı Yükseltme sekmesine geçiş yapın.

ASUS Modem Yazılımını Güncelleme 2

4) Kontrol butonu ile güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

ASUS Modem Yazılımını Güncelleme 3

Yukarıdaki adımlar doğrultusunda kolaylıkla, asus modem yazılımını güncelleme konusunda aksiyon alabilirsiniz. Modeminizin bilhassa güvenliğini sağlamak adına her zaman güncel yazılım sürümüne sahip olmanız önem arz etmektedir. Düzenli olarak ilgili adımlar ile modem yazılım güncellemeleri kontrol edilebilmektedir. Faydalı bir içerik olmasını temenni ediyoruz.


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