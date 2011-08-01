Apple macOS'ta özel işaretler ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, büyük eşittir işareti ve küçük eşittir işareti gibi konuların yanı sıra, eşittir işareti ve köşeli parantez işareti gibi başlıklara da yer vermiş idik. Bugün ise sizler için, mac ters soru işareti nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Aşağıdaki tuş kombinasyonu ile siz de ters soru işaretini klavyenizi kullanarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Klavyede Tik İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Ters Soru İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option ve shift tuşuna ardından ise nokta tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: ¿

Bu içeriğimizde sizlere, mac ters soru işareti nasıl yapılır konusu hakkında bilgi vermiş olduk. Örneğin, Instagram biyografiniz veya gerekli gördüğünüz alanlar için ters soru işareti yapmak adına ilgili tuşları kullanmanız yeterlidir.