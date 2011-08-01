Kullandığınız not alma uygulamalarında veya metin tabanlı bir app üzerinde, gereken kısımlar için tik işareti kullanımı sağlamanız gerekebilir. Peki, mac tik işareti nasıl yapılır, biliyor musunuz? MAC tik işareti yapmak için aşağıdaki tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz birlikte hemen ilgili tuşları inceliyor olacağız.

AYRICA: Apple MAC Klavyede "Et" İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Tik İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle command tuşuna sonra ise V tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: √

Bu bağlamda sizler için, mac tik işareti yapma ile ilgili yönergeleri paylaşmış olduk. Yukarıdaki tuşlara aynı anda basarak kolaylıkla tik işareti yapabilirsiniz.