Bildiğiniz üzere mail uzantılarından önce et işareti kullanılmaktadır. Belki Windows üzerinde et işareti nasıl yapılır, bunu biliyor olabilirsiniz. Ancak bir MAC kullanıcısı iseniz, et işareti yapmak birçok konuda olduğu gibi farklı tuş kombinasyonlarına sahiptir. Endişeniz olmasın, yine de kolay bir işlem. Aşağıda yer alan tuş kombinasyonu ile mac et işareti yapma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Apple MAC Klavyede "Et" İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna daha sonra ise Q tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacak: @

Bu içeriğimizde sizlerle, mac et işareti yapmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Mail adresinizi herhangi bir forma yazar iken, hızlı bir şekilde yukarıdaki ilgili tuşlar doğrultusunda et işareti yapabilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.