ChatGPT hesabınızda aktif olan tüm oturumları kapatmak, hesabınızın güvenliğini sağlamak için önemli bir adımdır. Özellikle farklı cihazlardan veya tarayıcılardan giriş yaptıysanız, tüm oturumları tek tıkla sonlandırmak isteyebilirsiniz. ChatGPT'de tüm oturumlardan çıkış yapma işlemini gerçekleştirmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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ChatGPT'de Tüm Oturumlardan Nasıl Çıkış Yapılır?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sol menüde yer alan "Güvenlik" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Tüm oturumları kapat" butonuna tıklayarak, giriş yaptığınız tüm cihazlardan çıkış yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, yukarıdaki işlemlerin ardından, önceden giriş yapılmış tüm cihazlarda yeniden oturum açmanız gerekecektir. Güvenliğiniz için, özellikle ortak cihazlar kullandıysanız veya hesabınızda olağan dışı bir etkinlik fark ettiyseniz, bu adımları düzenli aralıklarla tekrarlamanız faydalı olacaktır.