ChatGPT ile etkili iletişim kurmanın en önemli adımlarından biri, ChatGPT'ye kendinizi tanıtmak, yani kim olduğunuzu açıkça paylaşmaktır. Bu özellik sayesinde ChatGPT, sizin hakkınızda daha kişisel ve hedefe yönelik yanıtlar sunabilir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Dilerseniz, ilgili adımlara hemen göz atalım.

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ChatGPT'ye Kendinizi Nasıl Tanıtmak İstersiniz? Hemen Öğrenin!

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "ChatGPT'yi özelleştir" bölümüne giriş yapın. "ChatGPT'nin senin hakkında bilmesi gereken başka bir şey var mı?" adlı kutucuğa, ChatGPT'nin sizin hakkında bilmesini istediğiniz her şeyi yazın. Son olarak ise en altta yer alan "Kaydet" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ChatGPT’ye kendinizi tanıtmak, onun sizi daha iyi tanımasını ve tam da size göre cevaplar vermesini sağlar. Böylece sadece bir yapay zekâyla değil, sizi anlayan bir asistanla sohbet etmiş olursunuz. Özellikle yazı yazarken, plan yaparken ya da size özel öneriler sunarken bu farkı açıkça hissedersiniz.