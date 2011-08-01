ChatGPT, yalnızca bilgi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda kullanıcının isteğine göre farklı yazım tarzlarında cevaplar da verebilir. Bu özellik, ChatGPT'yi çok yönlü bir yapay zeka asistanı hâline getiriyor. Peki, ChatGPT yazım tarzı nasıl değiştirilir, biliyor musunuz? Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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ChatGPT'nin Yazım Tarzı Nasıl Değiştirilir?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "ChatGPT'yi özelleştir" bölümüne giriş yapın. "ChatGPT'nin ne gibi özellikleri olmalı?" adlı kutucuğun altında yer alan "Konuşkan", "Esprili", "Cesaret verici" ve "Şüpheci" gibi dilediğiniz yazım tarzını seçin. Son olarak ise en altta yer alan "Kaydet" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ChatGPT'nin yazım tarzını değiştirmek, ChatGPT'nin iletişim tarzını özelleştirmenin en pratik yollarından biridir. Bu sayede hem daha etkili yanıtlar alabilir hem de yazıların tonunu ihtiyacınıza daha uygun hâle getirebilirsiniz.