ChatGPT'nin Size Nasıl Hitap Etmesini İstersiniz? Hemen Öğrenin!

Yapay zeka ile sohbet deneyiminizi daha çok kişiselleştirmenizi ister misiniz? ChatGPT, kullanıcıların tercihine göre nasıl hitap edeceğini ayarlayabiliyor. Bu özellik sayesinde, ister resmi bir dille, ister samimi bir şekilde karşılanabilirsiniz. ChatGPT'nin size nasıl hitap etmesini istiyorsanız, bunu aşağıdaki adımları uygulayarak belirleyebilirsiniz.

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ChatGPT'de Hitap Biçimi Nasıl Ayarlanır?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "ChatGPT'yi özelleştir" bölümüne giriş yapın. "ChatGPT sana nasıl hitap etmeli?" adlı kutucuğa dilediğiniz hitap şeklini yazın. Son olarak ise en altta yer alan "Kaydet" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ChatGPT'yi daha kişisel hâle getirmek için hitap seçeneğini ayarlamak, hem sohbet deneyimini iyileştirir hem de içeriklerde tutarlılığı sağlayacaktır.