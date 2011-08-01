ChatGPT Projects (Projeler) özelliği, içerik, kodlama ya da fikir yönetimi gibi alanlarda düzenli çalışma yürütenler için son derece kullanışlı bir sistem sunuyor. Bu sistemde, her projeye ait özelleştirilebilir ayarlar da mevcut. Bunlardan biri de, projenizin kolay ayırt edilebilmesi için önemli olan proje simgesi rengini değiştirme seçeneğidir. Peki ChatGPT'de proje simgesinin rengi nasıl değiştirilir? Dilerseniz, adım adım anlatalım.

AYRICA: ChatGPT'de Proje Nasıl Oluşturulur?

ChatGPT'de Proje Simgesinin Rengi Nasıl Değiştirilir?

Son menüde rengi değiştirilecek projeyi bulun ve tıklayın. Açılan sayfada yer alan proje simgesinin üzerine tıklayın. Proje simgesinin üzerine tıkladığınızda renk yelpazesi açılacaktır. Buradan dilediğiniz rengi seçerek proje simgenizin rengini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Renkleri anlamlı bir biçimde kullanmak, projeleriniz arasındaki ayrımı kolaylaştırır. Örneğin, içerik projeleri için yeşil, kod projeleri için mavi, tasarım projeleri için mor gibi renkler tercih ederek görsel bir düzen sağlayabilirsiniz.