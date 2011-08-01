OpenAI tarafından sunulan Projects (Projeler) özelliği, ChatGPT deneyimini bir adım ileri taşımaktadır. Özellikle geliştiriciler, içerik üreticileri ve profesyoneller için oldukça kullanışlı olan bu özellik, çalışmanızı belirli bir bağlamda organize etmenize imkân tanıyor. Peki, ChatGPT'de proje nasıl oluşturulur? Dilerseniz, hemen öğrenelim!

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ChatGPT'de Proje Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle ChatGPT'nin resmi web sitesine gidin ve giriş yapın. Sol menüde yer alan "Yeni proje" adlı butona tıklayın. Açılan penceredeki "Proje ismi" adlı kutucuğa projenizin ismini girin. Ardından "Proje oluştur" butonuna tıklayarak, yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Ayrıca, projenizin isminin yanına emoji de ekleyebilirsiniz.

ChatGPT'nin Projeler özelliği, yapay zeka ile çalışmanın boyutunu değiştiren, odaklanmayı ve sürekliliği ön plana çıkaran önemli bir özelliktir. ChatGPT'de daha verimli çalışmak için, bu özelliği mutlaka denemelisiniz.