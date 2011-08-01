ChatGPT'nin kullanıcı deneyimini geliştirmek için en önemli özelliklerinden biri de "geçmiş sohbetlerde arama yapma" imkânıdır. Bu özellik sayesinde, daha önce yaptığınız sohbetleri kolayca bulabilir, önemli bilgilere tekrar ulaşabilirsiniz. Peki, ChatGPT'de geçmiş sohbetlerde nasıl arama yapılır? Hemen öğrenelim!

ChatGPT'de Geçmiş Sohbetlerde Arama Nasıl Yapılır?

İlk olarak ChatGPT adresine gidin ve hesabınızla giriş yapın. Sol üst köşede bulunan "Sohbetleri ara" adlı bölüm, geçmiş sohbetlerde arama yapmanızı sağlar. Bu sekmeye tıklayın ve açılan kutucuğa istediğiniz ifadeyi yazın. Örneğin: "D vitamini", "SEO ipuçları", "Apple macOS". Yazdığınız ifadeye göre, ChatGPT ilgili sohbet başlıklarını listeleyecektir. İlgili sonuçlara tıklayarak o sohbetin tam içeriğine ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak, ChatGPT'nin arama özelliği, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. Eski sohbetlere geri dönerek bilgiye hızlıca erişmek, verimliliğinizi de artıracaktır. Siz de bu arama özelliğini kullanarak, ChatGPT deneyiminizi daha verimli hâle getirebilirsiniz.