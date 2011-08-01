WhatsApp Web kullanırken, zaman zaman otomatik yazım denetimi nedeniyle kelimeler farkında olmadan değiştirilebilir ya da altı kırmızı çizgilerle mesaj düzeni bozabilir. WhatsApp Web'in kendi içinde bu özelliği devre dışı bırakmak için bir ayar seçeneği bulunmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, WhatsApp Web'te yazım denetimini kapatabilirsiniz.

WhatsApp Web'te Yazım Denetimi Nasıl Kapatılır?

Öncelikle, WhatsApp Web hesabınıza giriş yapın. Sol alt köşede bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan menüdeki "Sohbetler" bölümüne giriş yapın. İlgili sayfada yer alan "Yazım denetimi" özelliğini devre dışı bırakarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp Web'te yazım denetimi, bazı kullanıcılar için faydalı olsa da, bazı durumlarda mesaj deneyimini olumsuz etkileyebilir. Yukarıdaki adımlar sayesinde bu özelliği kolayca devre dışı bırakabilir, daha doğal ve kontrolü sizde olan mesajlar yazabilirsiniz.