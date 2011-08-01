YouTube'da gezinirken fare imlecini bir videonun üzerine getirdiğinizde, otomatik olarak oynayan kısa önizlemeler bazen dikkat dağıtıcı olabilir. İyi haber şu ki, bu özelliği kapatmak son derece basit. Bu yazımızda, YouTube'da video önizlemelerini nasıl kapatabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

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YouTube'da Video Önizlemeleri Nasıl Kapatılır?

YouTube hesabınıza giriş yapın. Ekranın sağ üst köşesindeki profil resminize tıklayın. Açılan menüede "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. Sol menüden "Oynatma ve performans" bölümüne girin. Bu sayfada yer alan "Göz atma" başlığının yanındaki "Video önizlemeleri" adlı seçeneği kapalı konuma getirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

YouTube'daki video önizlemeleri bazı kullanıcılar için faydalı olabilirken, bazıları içinse dikkat dağıtıcı veya gereksiz veri tüketimi anlamına gelebilir. Neyse ki, YouTube bu konuda kullanıcıya kontrol bırakıyor. Bu ayar sayesinde izleme deneyiminizi daha sade ve verimli hâle getirebilirsiniz.