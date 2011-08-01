YouTube'da izlediğiniz videolar, hem sizin için önerilen içerikleri etkiler hem de hesabınızda bir geçmiş oluşturur. Bazen gizliliği korumak, bazen de öneri algoritmalarını temizlemek adına bu geçmişi silmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, YouTube izleme geçmişi silme işlemi oldukça kolaydır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

YouTube'da İzleme Geçmişi Nasıl Silinir?

Öncelikle, YouTube'a gidin ve hesabınızla oturum açın. Sol menüden "Geçmiş" sekmesine tıklayın. Sağ tarafta yer alan "Tüm izleme geçmişini temizle" butonuna tıklayın. Açılan pencerede, sağ alt köşede yer alan "İzleme geçmişini temizle" butonuna tıkladığınızda, izleme geçmişiniz tamamen silinmiş olacaktır.

Sonuç olarak, YouTube'da izleme geçmişini silmek, hem kişisel gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur hem de önerilen videoların ilgi alanlarınıza daha iyi uyum sağlamasını sağlar.