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Apple MAC Klavyede Dikey Çizgi Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:45 - Tarih: 02 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Apple MAC Klavyede Dikey Çizgi Nasıl Yapılır?Eğer ki uzun süre Windows kullandı iseniz, zaten birçok kısayola da hâkimsiniz demektir. Ancak bu kısayollar maalesef ki macOS'ta doğal olarak farklı durumdadır. Örneğin, mac dikey çizgi yapmak istiyor iseniz, bu işlemin kısayolu farklı ancak oldukça da kolaydır. MAC klavyede dikey çizgi yapmak için aşağıdaki tuş kombinasyonunu gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Özellikle yeni macOS kullanıcıları için faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.

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Apple MAC Klavyede Dikey Çizgi Nasıl Yapılır?

MAC Klavyede Dikey Çizgi Yapmak

Öncelikle "option" tuşuna hemen ardından ise tire "-" tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacak: |

Bu içeriğimizde sizlerle, mac klavyede dikey çizgi yapımı ile ilgili kısayol tuşlarını gösterdik. Windows'tan biraz farklı olsa da, bilindiği takdirde, ilgili işlemin MAC üzerinde de oldukça kolay olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Bir başka MAC içeriğimizde görüşmek üzere.


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