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Apple MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:10 - Tarih: 06 Kasım 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma Nasıl Yapılır?Apple macOS işletim sisteminde genel olarak saydamlık efektleri söz konusudur. Yani pencereler, kenarlıklar v.b. birçok alan şeffaf bir görünüme sahiptir. Arzu ederseniz, saydamlık efektlerini kapatmak elbette mümkün kılınmıştır. Bu bağlamda siz de, mac saydamlık efektlerini kapatma yönünde bilgi edinmek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilir ve hemen uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Başlangıçta Açılan Programları Kapatma Nasıl Yapılır?

MAC Saydamlık Efektlerini Kapatmak

Apple MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapalım.

MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma 1

2) Ardından Erişilebilirlik butonuna tıklayalım.

MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma 2

3) Ekran sekmesine tıklıyoruz hemen akabinde.

MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma 3

4) Seçeneklerdeki Saydamlığı azalt adlı kutucuğu işaretleyebiliriz.

MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma 4

Bu içeriğimizde sizlerle, apple mac saydamlığı azaltma yönünde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Pencerelerin şeffaf bir görünüme sahip olmasını istemiyor iseniz, yukarıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.


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