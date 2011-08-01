Apple macOS işletim sisteminde genel olarak saydamlık efektleri söz konusudur. Yani pencereler, kenarlıklar v.b. birçok alan şeffaf bir görünüme sahiptir. Arzu ederseniz, saydamlık efektlerini kapatmak elbette mümkün kılınmıştır. Bu bağlamda siz de, mac saydamlık efektlerini kapatma yönünde bilgi edinmek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilir ve hemen uygulayabilirsiniz.

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Apple MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapalım.

2) Ardından Erişilebilirlik butonuna tıklayalım.

3) Ekran sekmesine tıklıyoruz hemen akabinde.

4) Seçeneklerdeki Saydamlığı azalt adlı kutucuğu işaretleyebiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, apple mac saydamlığı azaltma yönünde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Pencerelerin şeffaf bir görünüme sahip olmasını istemiyor iseniz, yukarıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.