WhatsApp Web kullanırken bazen sadece bir alt satıra geçmek istersiniz ama "Enter" tuşuna bastığınızda mesaj hemen gönderilir. Bu da hem yazınızı düzenlemenizi zorlaştırabilir hem de eksik mesajlar gönderilmesine neden olabilir. İyi haber şu ki, WhatsApp Web'te Enter tuşuyla mesaj göndermeyi kapatmak oldukça kolay bir işlemdir. Dilerseniz, bunun nasıl yapıldığını hep birlikte öğrenelim.

AYRICA: WhatsApp Web'te Yazım Denetimi Nasıl Kapatılır?

WhatsApp Web'te Enter Tuşuyla Mesaj Gönderme Nasıl Kapatılır?

Öncelikle, WhatsApp Web hesabınıza giriş yapın. Sol alt köşede bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan menüdeki "Sohbetler" bölümüne giriş yapın. İlgili sayfada yer alan "Enter tuşu gönderir" özelliğini devre dışı bırakarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, WhatsApp Web'te yazılarınızı daha rahat düzenlemek ve mesajları kazara göndermemek için bu ayarı değiştirmeniz yeterlidir. Enter tuşuyla mesaj gönderme seçeneğini kapatarak, sohbet deneyiminizi daha kontrollü bir hâle getirebilirsiniz.