Yeni bir MAC kullanıcısı iseniz, bazı işaretleri yapabilmek için gerekli olan tuşları bilmiyor olabilirsiniz. Örneğin, mac eşittir işareti yapmak isteyebilirsiniz. Bilhassa matematik ile ilgili konularda gerekli olabilir. macOS üzerinde bu işareti yapmak oldukça kolay olup, ilgili tuş kombinasyonu ise hemen aşağıdadır.

AYRICA: Apple MAC Klavyede Tik İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle shift tuşuna sonra ise 0 tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: =

Bu içeriğimizde sizlerle, mac eşittir işareti yapma ile ilgili olarak hangi tuşları kullanabileceğinizi aktarmış olduk. Bu bağlamda, yukarıdaki tuşlara aynı anda basarak, gerektiği yerlerde siz de kolaylıkla eşittir işareti yapabilirsiniz.