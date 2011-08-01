Apple macOS üzerinde özel işaretler yapabilmek için sizlerle ilgili tuş kombinasyonlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise, mac klavyede köşeli parantez nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. MAC köşeli parantez yapımı oldukça kolay olup, ilgili işlem için aşağıdaki tuşlara basmanız yeterli olacaktır.

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Apple MAC Klavyede Köşeli Parantez Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra 8 ve 9 tuşlarına basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: [ ]

Evet, bu içeriğimizde sizler için, klavyede köşeli parantez nasıl yapılıyor, bu konuya dair bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Gerekli olan durumlarda ise, klavyede köşeli parantez işareti yukarıdaki tuşlar doğrultusunda yapılabilir.