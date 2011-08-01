Apple macOS ile özel işaretler yapabilmek adına gerekli olan tuş kombinasyonlarını siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Zaman zaman klavyede matematiksel işaretler yapmanız gerekebilir. MAC klavyede büyük eşittir yapmak için ise aşağıdaki tuşlara aynı anda basmanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC Klavyede Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Büyük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra Ç tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: ≥

Bu içeriğimizde sizler için, mac büyük eşittir işareti yapma konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Yukarıdaki tuş kombinasyonları ile siz de kolaylıkla büyük eşittir işaretini klavyeniz ile yapabilirsiniz.