Apple macOS'ta klavyede özel işaretler yapmak ile ilgili faydalı ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi ise sizler için, mac küçük eşittir işareti nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Klavyede matematiksel işaretler yapmanız gerektiğinde, örneğin küçük eşittir işareti gibi, ilgili tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Klavyede Büyük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Küçük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra Ö tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: ≤

Bu içeriğimizde siz kıymetli ziyaretçilerimize, mac klavyede küçük eşittir işareti yapma hakkında bilgi aktarımı sağlamış olduk. Yukarıdaki tuş kombinasyonu ile küçük eşittir işareti kolaylıkla yapılabilmektedir.