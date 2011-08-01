Apple iPhone 11 (Pro - Pro Max) SAR Değeri Nedir? Zararlı mı?

Elektronik cihazın yaydığı radyasyon seviyesi anlamına gelen akıllı telefon SAR değerleri, sağlık için önemli olduğundan merak edilmekte ve bu yönde araştırmalar yapılmaktadır. Biz de sizler için bu konuda içerikleri konu alıyoruz. SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Apple iPhone 11 SAR değeri kaçtır, zararlı mı? Aileden iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri de içerikte yer almaktadır.

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Apple iPhone 11 SAR Değeri Kaçtır?

Apple iPhone 11 kafa SAR değeri: 0.95 W/kg

Apple iPhone 11 vücut SAR değeri: 0.99 W/kg

Apple iPhone 11 Pro SAR Değeri Kaçtır?

Apple iPhone 11 Pro kafa SAR değeri:0.955 W/kg

Apple iPhone 11 Pro vücut SAR değeri: 0.99 W/kg

Apple iPhone 11 Pro Max SAR Değeri Kaçtır?

Apple iPhone 11 Pro Max kafa SAR değeri: 0.95 W/kg

Apple iPhone 11 Pro Max vücut SAR değeri: 0.99 W/kg

Akıllı telefonlardaki kafa SAR değeri, görüşme sırasında insan kafasının etkilendiği radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun etkilediği radyasyonu belirtir.

Apple iPhone 11 SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Ailenin üyelerinin sar değerleri birbirleriyle aynı olup, etkilerinden korunmak için görüşmeler sırasında kulaklık kullanılması önemlidir. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.