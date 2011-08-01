Apple iPhone 12 Pro Max SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Apple iPhone 12 Pro Max SAR değeri kaçtır, zararlı mı? Akıllı telefon SAR değerleri sağlık için önemli olduğundan merak edilmekte ve bu yönde araştırmalar yapılmaktadır. Biz de bu içerikleri yazı dizisi halinde sizlere sunmak için hazırlıyoruz. iPhone 12 Pro Max SAR değeri nedir? sorusunu cevaplamadan önce bu konu hakkında biraz bilgi verelim.

AYRICA: Apple iPhone 12 SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

AYRICA: Apple iPhone 12 Pro SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

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SAR Değeri Nedir? Kaç Olmalı ve Zararlı mı?

"Specific Absorption Rate" ifadesinin kısaltması olan SAR değeri, elektronik cihazların çevreye yaydığı radyasyon seviyesidir. ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg, AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg olarak belirlenmiştir.

SAR Değerinin Zararları Nelerdir?

SAR değeri yüksekliği, ne kadar fazla maruz kalınırsa zararlı etkisini de o kadar çok hissettirmektedir. Bu nedenle korunmak önemlidir.

Akıllı telefonla uzun süreler kulaklıksız konuşulursa; görüş alanında daralma, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme bozukluğu, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı ve kalp ritminde bozukluk gibi SAR değerinin zararları sayılabilecek etkiler görülebilir.

Bu etkilerin hepsi görülmese de en yaygın olanı kulak çınlaması ve kulakta ince sızılarla birlikte gelen kaşıma isteğidir.

SAR Değerinden Korunmak için Neler Yapılır?

SAR değerinden korunmak için uzun süreli telefon konuşmalarında kulaklık kullanmak önemlidir. Ayrıca kulaklıkla konuşurken telefonu vücudunuzdan uzağa koymak da, kafa SAR değerine ek olarak vücut SAR değerinden de korunmayı sağlayacaktır.

Ayrıca kulaklık yoksa telefon görüşmelerinin süresini düşürmeye dikkat edilebilir. Ek olarak, SAR değeri düşük akıllı telefonlar tercih edebilirsiniz.

Apple iPhone 12 Pro Max SAR Değeri Kaçtır?

Apple iPhone 12 Pro Max kafa SAR değeri: 0.99 W/kg

Apple iPhone 12 Pro Max vücut SAR değeri: 0.99 W/kg

Akıllı telefonlardaki kafa SAR değeri, görüşme sırasında insan kafasının etkilendiği radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun etkilediği radyasyonu belirtir.

Değerler uygun olarak görülse de çocuklarınıza uzun süreler kullandırmamanızı, yatarken ve telefonda konuşurken de uzun süreler maruz kalmamanızı öneririz.

Apple iPhone 12 Pro Max SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almanızın önemli olduğunun altını tekrar çizelim. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.